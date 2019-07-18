17 липня в Києві пройшов другий день музичного фестивалю UPark Festival 2019. Хто дарував відвідувачам неймовірні емоції – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

UPark Festival 2019 продовжується – 17 липня у Києві виступили AJR, Pale Waves, Rag’n’Bone Man та хедлайнери другого для Thirty Seconds to Mars.

З 16.00 публіку розігрівав та дарував незабутні емоції нью-йоркский DIY-колектив AJR.

Але розігнати хмари музикантам не вдалося, тому фанати британського квартету Pale Waves танцювали під дощем.

Дуже вдалим виявився виступ хіт-мейкера Rag’n’Bone Man – він вперше в Україні і на сцені Upark Festival. Глядачі у соцмережах зізнаються, що його пісні змусили їх плакати від щастя.

На жаль, погода завадила вчасно вийти на сцену довгоочікуваному хедлайнеру – гурту Thirty Seconds to Mars, але вибуховий виступ Джареда Лето, який змушував глядачів стрибати, компенсував очікування.

Читайте: Басейн, фуд-корт і сцена: карта UPark Festival 2019

До слова, раніше Факти ICTV публікували розклад UPark Festival 2019.

Фото: UPark Festival