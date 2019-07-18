На вихідних кияни зможуть відвідати барахолки та фестивалі. Куди піти в цей вікенд – розкажуть Факти ICTV.

Кияни можуть відвідати найкрутішу барахолку міста Кураж Базар або пивний фестиваль Summer Craft Beer Fest.

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Можна сходити на новий формат івентів для відпочинку Zakat.

Факти ICTV зібрали найцікавіші події.

Казки

Будинок звукозапису Українського радіо

19 липня, 19.00

Вартість: 120 – 460 грн

Придбати квитки можна тут

Ідеальний концерт для поціновувачів класичної інструментальної музики, казок для дорослих і народної творчості.

Саме темі казок і дорослим питанням кохання і смерті, які постійно супроводжують творчу людину, присвячено останній концерт цьогорічного сезону київського симфонічного оркестру під керівництвом головного диригента Луїджі Гаджеро.

Програма: композиції Мирослава Скорика до фільму Параджанова Тіні забутих предків; казка Ігоря Стравінського про Жар-птицю, яка одночасно стає прокляттям і благословенням для володаря; а наостанок – фольклорні румунські мотиви, які Бела Барток особисто записав у селах Трансільванії, та концертна версія його балету-пантоміми Чудесний мандарин.

Кураж Базар: This is America

19-й павільйон ВДНГ

20-21 липня, 11.00

Вартість: 50-500 грн

Придбати квитки можна тут

Найкрутіша барахолка міста Кураж Базар відбудеться 20-21 липня і вирушить з охочими в США.

Америка для кожного різна, тому й організатори Кураж Базару повинні відтворити це різноманіття у межах павільйону ВДНГ: відчуй себе рок-зіркою з Just Dance і Guitar Hero, зізнайся у коханні улюбленому серіалу Friends; закохайся з першого погляду та одружись, адже що відбувається у Вегасі, залишається у Вегасі; вигравай у змаганнях з кікеру і бір-понгу; відпочивай на персональних Гаваях, отримуй подарунки, задоволення і щирі емоції.

Summer Time. Компроміс Сергій Довлатов

Театр Актор

20 липня, 20.00

Вартість: 200 грн

Придбати квитки можна тут

Літні вечори нібито створені для того, щоб дістати з книжкової полиці книгу Довлатова і на кілька годин випасти з реальності. Радянський письменник емігрував слідом за Набоковим спочатку в Європу, вже після потрапив до Америки, але для мільйонів колишніх співвітчизників його творчість не втратила актуальності і злободенності.

Сергія Довлатова можна любити за чітку громадянську позицію, за неймовірний літературний талант, за гострі есе і за неймовірно смішні оповідання.

Театр Актор пропонує насолодитися його збіркою Компроміс – це 12 історій з життя радянського журналіста.

Декламувати твори зі сцени запрошені випускниці театральної школи Надзавдання Ганна Степанюк і Катерина Вишневська.

ZAKAT на Всі.Свої D12

D12

20 липня, 18.30

Вартість: 400 грн

Придбати квитки можна тут

Найбільша літня тераса Києва запрошує до себе на Zakat – це новий формат івентів для відпочинку, де кожен може познайомитись з новими людьми, почути хіти від сучасних українських музикантів, допомогти дітям з фондом Таблеточки і взагалі незабутньо провести вільний час.

Усі потрібні елементи для сучасного бару в наявності: можливість замовити столик просто неба, алкогольні напої на барі, кальян і чудова музика від лейблу Little Music prod.

А коли сонце вже сховається за обрій, станьте свідками запуску 100 небесних ліхтариків.

Summer Craft Beer Fest

ПК Куренівка

20 липня, 12.00

Вартість: 150 грн

Придбати квитки можна тут

Організатори сьомого Всеукраїнського фестивалю крафтових броварень Summer Craft Beer Fest запевняють, що створили обов’язковий для любителів хмільного напою захід, де цінують кожну крафтову мить.

20 найкращих українських броварень, десятки сортів “зимового” пива, 10 тематичних фудкортів – це справжня крафтова революція з обов’язковою дегустацією і нічною вечіркою, яка відбудеться вже після офіційного закриття фестивалю.

Раніше Факти ICTV публікували 10 найочікуваніших концертів 2019 року.