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Факти / Lifestyle

Навіть у режимі інкогніто: Google збирає інформацію про перегляд порно

Великі IT-компанії можуть збирати дані користувачів про перегляд порно навіть у режимі інкогніто.

Навіть у режимі інкогніто: Google збирає інформацію про перегляд порно

Великі компанії Силіконової долини можуть збирати дані користувачів про перегляд порнографії.

Дослідники з компаній Microsoft, Carnegie Mellon та Університету Пенсільванії проаналізували 22 484 порнографічних сайтів.

Зокрема, у компаній є можливість спостерігати за користувачами навіть у режимі інкогніто.

Вчені виявили, що 93% порнографічних сайтів, які вони перевірили, відправляли дані в середньому на сім сторонніх доменів.

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Відбувається це за допомогою спеціальних трекерів, вшитих у сайт.

Google має трекери на 74% порнографічних сайтах. Компанія Oracle з’явилася на 24% сайтів, а Facebook мав трекери на 10% перевірених сайтів.

Дослідники зазначили, що лише 17% сайтів мають механізми шифрування, які перешкоджають легкому злому, заради крадіжки даних.

Раніше Факти ICTV писали, що українки найчастіше шукають на PornHub відео з категорії російське порно.

Джерело: NYT

Фото: Dreamstime

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