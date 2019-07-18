Великі IT-компанії можуть збирати дані користувачів про перегляд порно навіть у режимі інкогніто.

Великі компанії Силіконової долини можуть збирати дані користувачів про перегляд порнографії.

Дослідники з компаній Microsoft, Carnegie Mellon та Університету Пенсільванії проаналізували 22 484 порнографічних сайтів.

Зокрема, у компаній є можливість спостерігати за користувачами навіть у режимі інкогніто.

Вчені виявили, що 93% порнографічних сайтів, які вони перевірили, відправляли дані в середньому на сім сторонніх доменів.

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Відбувається це за допомогою спеціальних трекерів, вшитих у сайт.

Google має трекери на 74% порнографічних сайтах. Компанія Oracle з’явилася на 24% сайтів, а Facebook мав трекери на 10% перевірених сайтів.

Дослідники зазначили, що лише 17% сайтів мають механізми шифрування, які перешкоджають легкому злому, заради крадіжки даних.

Раніше Факти ICTV писали, що українки найчастіше шукають на PornHub відео з категорії російське порно.