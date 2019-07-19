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50-річчя висадки на Місяць: Google випустив новий дудл

Google випустив дудл, який присвячений 50-річчю з дня висадки на Місяць.

Місяць

Новий Google дудл присвятили висадці людини на Місяць, з моменту якої пройшло 50 років.

На дудлі зображений Ніл Армстронг, який ступає на поверхню Місяця.

Йому належить фраза Це маленький крок для людини, великий стрибок для людства.

Дивіться: Перша висадка людини на Місяць: як США відзначатимуть ювілей

Якщо натиснути на дудл, запуститься відео, в якому можна побачити політ на Місяць.

Він супроводжується розповіддю астронавта Майка Коллінза, який брав участь у місії корабля Аполлон-11.

До слова, Факти ICTV зібрали фотографії місячного затемнення, яке відбулося у ніч з 16 на 17 липня.

Фото: Dreamstime

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