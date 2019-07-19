У мережі з’явився сервіс AI Portraits Ars, який перетворює фото на картини епохи Відродження.

Нейромережа AI Portraits Ars робить з фотографій людей картини епохи Ренесансу.

Сервіс розробили п’ять чоловік з Міланського політеху і фахівців в області штучного інтелекту MIT-IBM Watson.

Розробники використали майже 50 тисяч картин, аби запрограмувати нейромережу брати зі звичайної фотографії фон і риси обличчя та створювати картини епохи Відродження.

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До слова, картини не відображаюсь повністю фото з посмішкою. Причина у тому, що у той період художники дуже рідко малювали сміх і посмішки.

Щоб створити свою картину, потрібно зайти на сайт AI Portraits Ars, завантажити фото, трохи почекати і все! Ваш власний портрет епохи Відродження готовий.













AI Portraits Ars – для чого потрібен сервіс і як він працює / 3 фотографии

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