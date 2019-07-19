У мережі з’явився сервіс AI Portraits Ars, який перетворює фото на картини епохи Відродження.
Нейромережа AI Portraits Ars робить з фотографій людей картини епохи Ренесансу.
Сервіс розробили п’ять чоловік з Міланського політеху і фахівців в області штучного інтелекту MIT-IBM Watson.
Розробники використали майже 50 тисяч картин, аби запрограмувати нейромережу брати зі звичайної фотографії фон і риси обличчя та створювати картини епохи Відродження.
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До слова, картини не відображаюсь повністю фото з посмішкою. Причина у тому, що у той період художники дуже рідко малювали сміх і посмішки.
Щоб створити свою картину, потрібно зайти на сайт AI Portraits Ars, завантажити фото, трохи почекати і все! Ваш власний портрет епохи Відродження готовий.
Раніше Факти ICTV писали, що популярний додаток для “старіння” фотографійвикористали на українських політиках.