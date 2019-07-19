З’явився сервіс, який дозволяє перетворити фотографії на портрети епохи Відродження.

Розробники Міланського політехнічного інституту та лабораторії штучного інтелекту MIT-IBM Watson створили нейромережу AI Portraits Ars, яка перетворює фотографії на портрети епохи Відродження.

Нейромережу навчили на базі 45 тис. картин.

Для створення портретів вона використовує прийоми художників XIV століття.

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Отримуючи фотографію AI Portraits Ars сама підбирає стиль малювання. На отриманих портретах також ігнорують посмішку, оскільки художники зазначеної епохи дуже рідко зображували яскраві емоції.

Через проблеми в роботі сервісу Фактам ICTV вдалося перетворити на портрети лише кілька фотографій відомих українських політиків.

















Портрети епохи Відродження: з’явився новий сервіс редагування фотографій / 4 фотографии

До слова, популярний додаток для “старіння” фотографій використали на українських політиках.

Фото: AI Portraits Ars