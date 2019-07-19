У світі проходить чимало фестивалів, присвячених розвагам сексуального характеру. Про найзнаменитіші секс-фести, їх позитивний і негативний вплив на людину – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Літо – це фестивальна пора. Хтось запасається пивом і наметами і вирушає на музичні фести, хтось бере інвентар та мчить на збори садівників, а хтось їде в місця, де є можливість розфарбувати своє сексуальне життя.

У світі існує таке поняття, як секс-фестивалі. Вони бувають різними: нудиські, марші прихильників БДСМ-культури, виставки інтимних іграшок і навіть оргії на кілька сотень людей.

Eroticon

Міжнародний чемпіонат із сексу Eroticon проходить у польській столиці Варшаві. Захід триває чотири дні.

Як правило, у програму входять конкурси стриптизерок, шоу садомазохістів, конкурс Оголена Польща, сексуальні ігри, а також головне змагання за звання Найкраща коханка світу.

До слова, саме на Eroticon у 2004 році американська порноактриса Ліза Спаркс встановила світовий рекорд, задовольнивши по черзі 919 чоловіків за 22 години.

Сексолог Олеся Степаненко серед позитивних аспектів подібних заходів відмічає новизну, розвиток сексуальності, експериментування, те, без чого інтимне життя взагалі не може розвиватися.

– Однак неготовність до такого експерименту може спричинити ускладнення стосунків з огляду на виникнення несподіваних емоційних реакцій і невміння їх переживати екологічно для себе, партнера та навколишніх, – зазначає сексолог.

Nudes-A-Poppin

Це щорічне театралізоване дійство в США, де оголені жінки та чоловіки змагаються в еротичному танці. Захід проводиться щорічно з 1975 року.

У рамках фестивалю проходять змагання з танців на пілоні, боротьба в оголеному вигляді, а також конкурс Міс ню.

За словами сексолога, людям які відвідують місця для нудистів, звичайно ж, притаманні риси як вуаєристів так й ексгібіціоністів.

Вуаєризм – це вид статевого збочення, потяг до розглядання статевих органів або споглядання статевого акту інших людей.

Ексгібіціонізм – відхилена від норми поведінка, коли сексуальне задоволення досягається за допомогою демонстрування статевих органів у ситуаціях, які не припускають близькості партнерів.

SEXPO

Виставка здоров’я, сексуальності та стилю життя Health, Sexuality and Lifestyle Expo проходить в Австралії. SEXPO є найвідомішою виставкою, присвяченою дорослим розвагам і товарам зі сфери еротики.

В рамках заходу проходять різноманітні еротичні насолоди, відверті виступи і спокусливі конкурси.

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Інтимні іграшки нічого поганого собою не несуть, проте їх варто обирати хорошої якості та без механічних пошкоджень. Також ще краще ознайомитися із інструкцією. Вони не можуть поліпшити сексуальне здоров’я, але точно додадуть різноманітності.

– Секс-іграшки також допомагають досліджувати і розкрити сексуальність кожного у парі, – зазначає Олеся Степаненко.

Folsom Street Fair

Folsom Street Fair – щорічний БДСМ-фестиваль, який проводиться з 1984 року в Сан-Франциско.

БДСМ – психосексуальна субкультура, заснована на еротичному обміні владою та інших формах стосунків, які будуються на рольових іграх у панування та підпорядкування.

Під час заходу проходить також виставка секс-іграшок і виробів зі шкіри для садомазохізму. На вулицях міста можна зустріти поліцейського у шкіряній формі, який веде на ланцюгу вирядженого янголятка, чоловіка солідних років на четвереньках з кляпом у роті.

Зокрема, ярмарок користується величезною популярністю у представників ЛГБТ.

– Точної відповіді на питання формування інтересу до БДСМ-культури – немає. Для когось це лише інтерес і різноманітність, а для когось велика частина життя. Мені не траплялися негативні наслідки БДСМ. Це явище найбільш чітко виглядає, саме як культура, – розповідає сексолог.

Однак варто пам’ятати головне поняття цього руху – згода. Інакше – це насильство.

– Там є свої чіткі та зрозумілі правила взаємодії та безпеки – це великий плюс. Інша річ, комусь це підходить, а комусь – ні, – додала Олеся Степаненко.

Open Air Swingers festival

У Великій Британії під відкритим небом проходить триденний фестиваль свінгерів, який щорічного з 2013 року відвідують сотні учасників.

Любителі обмінюватися партнерами можуть спробувати найрізноманітніші види сексу в спеціально обладнаних наметах. У рамках фесту проходить багато стилізованих вечірок, але фінал у всіх один.

Також там проходять спортивні заходи. Наприклад, чоловіки можуть змагатися в умінні грати в футбол за допомогою прикріпленого до попереку надувного статевого органу, а жінки беруть участь у конкурсі мокрих футболок.

– Свінгерство не зміцнює та не послаблює стосунки. Воно вносить різноманітність, а результат залежить від готовності до експериментування. Свінгерство допустимо для пар з вельми високим і широким рівнем особистісного розвитку, сприйняття себе, партнера та навколишніх, – зазначає сексолог.

Однак свінгерство може принести зворотний ефект: ревнощі, непорозуміння, неможливість прийняти партнера у новій ролі і, як наслідок, кризи у стосунках.

Для більшості людей розповіді про подібні заходи могли здатися божевільними, огидними, а для когось цікавими та пізнавальними.

Хтось вважає це девіацією, а хтось нормою. Однак варто пам’ятати одне головне правило: реалізація ваших бажань не повинна ні психологічно, ні фізично заважати іншим людям.

Раніше Факти ICTV писали, що на британському фестивалі свінгерів у 52-річної жінки стався серцевий напад.

Фото: emmaaglory, Lisa Sparxxx