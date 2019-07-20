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Астронавт розчарувався роботою NASA після польоту на Місяць

Пілот місячного модуля місії Аполлон-11 Базз Олдрін незадоволений досягненнями космічного агентства NASA.

Астронавт розчарувався роботою NASA після польоту на Місяць

Базз Олдрін, пілот місячного модуля місії Аполлон-11 і друга людина в історії, яка ступила на Місяць, заявив про своє розчарування роботою NASA за останні 10-15 років.

Астронавти у складі Олдріна, Майкла Коллінза і директора NASA Джима Брайденстайна зустрілися з президентом США Дональдом Трампом з нагоди 50-й річниці висадки американських астронавтів на Місяці.

Під час зустрічі Трамп почав хвалити досягнення NASA, але Олдрін не погодився.

– Насправді, в останні 10-15 років я трохи розчарований в NASA, – заявив він.

Олдрін пояснив, що у США є космічний корабель номер один у світі, однак при цьому американці не можуть потрапити на місячну орбіту.

Після цього Трамп порадив керівництву NASA дослухатися до зауважень.

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Скоро NASA дозволить 30-денні польоти на Міжнародну космічну станцію. Перший турист вирушить у 2020 році.

Нагадаємо, раніше NASA обрало назву для програми польоту на Місяць.

Джерело: Politico

Фото: Dreamstime

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