Пілот місячного модуля місії Аполлон-11 Базз Олдрін незадоволений досягненнями космічного агентства NASA.

Базз Олдрін, пілот місячного модуля місії Аполлон-11 і друга людина в історії, яка ступила на Місяць, заявив про своє розчарування роботою NASA за останні 10-15 років.

Астронавти у складі Олдріна, Майкла Коллінза і директора NASA Джима Брайденстайна зустрілися з президентом США Дональдом Трампом з нагоди 50-й річниці висадки американських астронавтів на Місяці.