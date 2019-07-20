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Факти / Lifestyle

Гороскоп на сьогодні, 20 липня

Яким буде 20 липня для всіх знаків зодіаку, читайте у гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

гороскоп

День не підходить для творчої діяльності і важливих справ.

Енергії дня сприяють позбавленню від старого, непотрібного, віджилого і усунення перешкод на шляху реалізації планів, і щоб вони не торкнулися конструктивних справ і стосунків, краще заздалегідь подумати про те, з чим вже час попрацювати.

Найпростіший варіант – прибирання і очищення будинку, наведення порядку на електронних носіях.

Також сьогодні можуть бути легко сприйняті езотеричні знання – можна зайнятися вивченням астрології, психології та філософії.

Читайте: Гороскоп на тиждень з 15 до 21 липня

У відносинах може проявлятися зайва напруженість, тому намагайтеся обмежити коло свого спілкування людьми, з якими ви легко досягнете порозуміння.

По можливості виділіть протягом дня час для усамітнення, медитації або заняття йогою, намагайтеся сповільнюватися і не приймати різких і поспішних рішень.

Надлишок напруги можна зняти фізичними вправами або активною прогулянкою.

Несприятливо: надягання нового одягу, підстригання нігтів, стрижка волосся.

До слова, раніше Факти ICTV публікували гороскоп для всіх знаків зодіаку на липень 2019.

 

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