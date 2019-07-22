Астронавтів США планують знову відправити на Місяць у 2024 році, де вони проведуть якийсь час.

Віце-президент США Майк Пенс заявив, що астронавти США повторно відправляться на Місяць у 2024 році, щоб пробути там деякий час.

За його словами, цей досвід повинен допомогти у підготовці до відправлення людей на Марс.

Пенс додав, що відповідну програму, яка повинна отримати назву Артеміда, підтримує президент США Дональд Трамп і розглядає її як плацдарм для дослідження Марса.

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Сполучені Штати вже завершили створення космічного корабля Оріон, який повинен стати частиною місії Артеміда.

До слова, пілот місії Аполлон-11 Базз Олдрін заявив, що розчарований досягненнями NASA за останні 10-15 років.

Джерело: CBS News