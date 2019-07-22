Гороскоп на тиждень з 22 до 28 липня 2019 року для представників всіх знаків зодіаку – в ексклюзивному матеріалі Фактів ICTV.

Детальний гороскоп на тиждень з 22 до 28 липня склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

Гороскоп для Овнів

Якщо обставини, що склалися, викликають у вас занепокоєння, то ви зможете уникнути розчарування і розгубленості. Посилена впевненість у собі і життєва сила допоможуть вам нейтралізувати негатив. Громадська діяльність і виконання службових обов’язків приносять задоволення. Ви зможете реалізувати багато творчих ініціатив і проектів.

Гороскоп для Тельців

Бійтеся власних проявів гордості та егоїзму як в особистих, так і в ділових стосунках. Відкладіть ухвалення угод і фінансових операцій. Сутички з керівництвом не додадуть вам популярності та можуть зіпсувати кар’єру. Навряд чи ви знайдете підтримку і заступництво. Робочий процес супроводжується сварками і невдоволенням, різними складнощами і перешкодами.

Гороскоп для Близнюків

Зміцнюється впевненість в собі, сила волі, розумова діяльність, здатність до реалізації. Ви можете нарешті взяти ініціативу в свої руки, щоб завоювати прихильність бажаного партнера. У шлюбі варто стримувати свої пориви і не завжди позитивне прагнення до влади та впливу. Фінансові операції, завдяки загостреності чуття, будуть доведені до успішного завершення.

Гороскоп для Раків

Ваша активність буде проявлятися у розробці нових ідей, у правильному використанні свого таланту, а також в отриманні знань у своїй професійній діяльності. Сприятливий період для ділових переговорів, підписання угод або ж для творчості в усіх сферах ваших інтересів. У контактах і зв’язках стаєте активнішими та енергійнішими.

Гороскоп для Левів

Позитивні імпульси в усіх значеннях. Зростає творчий підйом, оптимізм і життєдіяльність, що істотно допомагає під час вирішення ділових питань. Негативними сторонами цього періоду є підвищена амбітність та егоїзм. У житті відбуваються важливі зміни, і якщо вдасться їх проаналізувати, можна зробити гарну закладку на весь наступний рік.

Гороскоп для Дів

Ви стаєте дуже чутливими до слів та інтонації, з якою вони вимовляються. На перший план виходить інтуїтивне сприйняття інформації. Уява може розігратися і налаштувати безліч картин як позитивних, так і негативних. Варто бути обережними із жартами, а недовірливість до навколишніх може зіпсувати взаємини.

Гороскоп для Терезів

Вдалий період для вирішення важливих ділових питань. Ви відчуваєте підвищення життєвих сил та енергії, у вас з’являються нові ідеї для творчого самовираження, ви лідируєте серед своїх друзів та колег. Зараз ви можете вирішити проблеми та усунути перешкоди в коханні та сімейних стосунках. Доклавши зусиль, вам вдасться значно гармонізувати цю сферу.

Гороскоп для Скорпіонів

Знервованість, поганий настрій, погане самопочуття, втрата пильності та підтримки з боку близьких людей не сприяють ухваленню важливих рішень. Підвищена емоційність та агресивність, разом із зовнішньою пригніченістю можуть зіграти погану роль у стосунках з ближніми. Несприятливий період для вирішення проблем у партнерських або сімейних стосунках.

Гороскоп для Стрільців

Обставини дозволять задовольнити власне его, віднайти вдоволення собою, відчути новий приплив життєвої енергії. Готовність допомагати ближнім сприятливо позначиться на вашій репутації, викликаючи у навколишніх почуття, які допоможуть вам у досягненні особистих цілей. Люди, які впливають на ваше життя, будуть схильні до підтримки – це шанс продемонструвати свої можливості.

Гороскоп для Козерогів

Людям може бути складно з вами через ваші реакції на звичайні речі. Повтори ситуацій, зміна планів виводять вас з рівноваги. Ви змушені змінювати свою думку, поведінку, підлаштовуватися під інших людей. Обставини, на несвідомому рівні, змушують вас реагувати і щось змінювати в житті. У цей період ви починаєте сумніватися в тому, що ви робите. Відмова від дії посилює тривалі проблеми.

Гороскоп для Водоліїв

Не варто ухвалювати важливих рішень, бо зараз ви легко можете припуститися помилки. Остерігайтеся участі в боротьбі за владу, зведіть до мінімуму можливість особистих зіткнень, протистояння з керівництвом та владою. Непорозуміння, погіршення фізичного самопочуття, підвищена конфліктність заважають вам вирішувати актуальні питання.

Гороскоп для Риб

Легкість думок, загострення розуму, пам’яті та інтуїції, комерційної хватки допоможуть вам вирішити багато виробничих і ділових проблем. Активізуються громадські зв’язки, зав’язуються нові корисні знайомства. Ви відчуваєте легкість у вираженні ваших почуттів та інтересів, можете успішно впливати на розум вашого партнера, чоловіка та членів родини.

Раніше Факти ICTV публікували гороскоп на липень 2019 для всіх знаків зодіаку.