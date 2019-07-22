Фестиваль Koktebel Jazz пройде 6-8 вересня в Києві, новою локацією стане Труханів острів.
Koktebel Jazz Festival вперше проведуть не біля моря, а на Трухановому острові у Києві. Захід пройде з 6 по 8 вересня.
Міська адміністрація останні три роки готувала розпорядження про проведення фестивалю, але в цьому році, з якоїсь причини, відмовила у сприянні.
Без нього Koktebel Jazz Festival не може ставити сцену і продавати квитки.
Читайте: Burning Man: що за фестиваль, коли проходить і як потрапити
– Ми просили у Чорноморска місце, починаючи з березня. Міська адміністрація відповіла через 65 днів після звернення в дусі: ми не проти, але допомогти не можемо, – пишуть організатори.
Нагадаємо, Факти ICTV писали про все фестивалі літа.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+