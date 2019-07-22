Фестиваль Koktebel Jazz пройде 6-8 вересня в Києві, новою локацією стане Труханів острів.

Koktebel Jazz Festival вперше проведуть не біля моря, а на Трухановому острові у Києві. Захід пройде з 6 по 8 вересня.

Міська адміністрація останні три роки готувала розпорядження про проведення фестивалю, але в цьому році, з якоїсь причини, відмовила у сприянні.

Без нього Koktebel Jazz Festival не може ставити сцену і продавати квитки.

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– Ми просили у Чорноморска місце, починаючи з березня. Міська адміністрація відповіла через 65 днів після звернення в дусі: ми не проти, але допомогти не можемо, – пишуть організатори.

Нагадаємо, Факти ICTV писали про все фестивалі літа.