Які б’юті процедури бажано робити в липні і в які саме дні – читайте в місячному календарі Фактів ICTV.

Згідно з місячним календарем на липень 2019 року, в цьому місяці варто утриматися від експериментів із зовнішністю.

З 3 до 28 липня можна сміливо проводити лімфодренажні процедури для тіла.

Для епіляції та шугарінга підійдуть 23-24 липня, а ось лазерну епіляцію можна робити весь місяць.

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Любителям спа та саун варто відвідати ці місця з 3 до 27 липня.

Також Тельцям, Дівам і Козерогам рекомендується вживати більше фруктів і зелених овочів.

Тим, хто зважився на кардинальні зміни у зовнішності за допомогою пластичної хірургії, потрібно пам’ятати – операції краще планувати на місяць, що спадає. Також варто уникати затемнень, повного місяця та молодика.

Лікування нігтів заплануйте з 3 до 27 липня. Загалом сприятливі дні для догляду за руками: 22, 28-30 липня.

Раніше Факти ICTV публікували гороскоп на липень 2019 для всіх знаків зодіаку.

Источник: Vogue