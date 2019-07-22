Майже по всій Україні очікуються сильні грози впродовж тижня.

У понеділок, 22 липня, на півночі України оголосили штормове попередження.

По всій території країни, крім півдня та сходу, пройдуть грози.

Температура повітря прогріється від 23° до 32° вдень і від 13° до 18° вночі.

У південних областях буде хмарно. Повітря прогріється до 32° вдень і до 18° вночі.

У вівторок, 23 липня, на всій території України пройдуть грози, крім західних областей.

Температура на півдні +28°, в центрі і на півночі до +25°, у західних до 24° і східних областях +29°.

У середу, 24 липня, в західних областях буде хмарно, але в інших регіонах продовжать іти дощі.

Температура на півдні +25°, в центрі і на півночі до +25°, у західних до 24° і східних областях +26°.

У четвер, 25 липня, в Київській, Одеській та Чернігівській областях буде хмарно, на решті території України пройдуть грози.

Температура повітря по всій країні прогріється до 27° вдень і до 18° ночі.

У п’ятницю, 26 липня, на півдні України буде хмарно, у решті регіонів продовжать іти дощі та грози.

У західних та північних областях комфортні +25-27°, в центрі +25°, на сході +26° і на півдні до +28°.

Раніше Факти ICTV писали, що у серпні можна очікувати сухої та спекотної погоди, а температура триматиметься на рівні 30° тепла.