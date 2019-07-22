У мережі з’явився найкоротший тест на IQ, який складається з трьох завдань.

Простий на перший погляд тест IQ містить три математичні завдання.

Більше 80% людей не змогли правильно їх вирішити. Вся складність у тому, що необхідно відмовитися від помилкового варіанту, який першим приходить на розум. При поясненні рішення легко зрозуміти.

Читайте: Деградуємо: вчені зафіксували падіння середнього рівня IQ

Тест складається з наступних питань:

1. Біта і м’яч у сумі коштують $1,10. Скільки коштує м’яч, якщо бита дорожче нього на $1?

2. П’ять машин за п’ять хвилин виготовляють п’ять виробів. Скільки часу знадобиться 100 машинам, щоб виготовити 100 виробів?

3. В озері ростуть кувшинки. Їх кількість щодня подвоюється. Щоб вони повністю заповнили собою озеро, потрібно 48 днів. Скільки днів необхідно, щоб вони покрили половину озера?

Правильні відповіді: 5 центів, 5 хвилин, 47 днів.

Спочатку тест був частиною дослідницької роботи, опублікованої у 2005 році професором Массачусетського технологічного інституту (MIT, США) Шейном Фредеріком. У дослідженні взяли участь більше трьох тисяч осіб, у тому числі студенти Єльського університету і Гарварду.

До речі, вчені з’ясували, як рівень IQ впливає на стосунки.