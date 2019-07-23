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60 років з дня публікації першої книги братів Стругацьких – Google випустив новий дудл

На головній сторінці пошукового сервісу Google з’явився дудл до дня публікації першої книги братів Стругацьких – Країна багряних хмар.

Книга

Google випустив дудл до 60-ї річниці публікації першої книги братів Стругацьких під назвою Країна багряних хмар.

Фантастичний роман розповідає про експедицію на Венеру, яка відбувалася наприкінці XX століття.

Країна багряних хмар є першим романом у циклі Світ Полудня.

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На дудлі можна побачити книгу, зі сторінок якої сходить зображення астронавта, який досліджує Венеру на всюдиході.

До слова, Google також створював дудл до дня народження перського поета Омара Хайяма.

Фото: Google

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