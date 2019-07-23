Літо добігло середини, а фестивальний сезон у розпалі. Які фестивали пройдуть літом – розкажуть Факти ICTV.

В Україні проходять щорічно безліч музичних фестивалів, які складно порахувати. Найкрупніші з них – Atlas Weekend, Upark Festival, Zaxidfest, Файне місто. У Європі їх ще більше, а безвіз дає можливість українцям відвідати будь-який.

Музична культура в Україні починає відроджуватися, про що свідчать приїзди актуальних музикантів із світовими іменами.

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Також Україну намагаються не проїжджати повз і легенди музики, які на піку вже не одне десятиліття.

Atlas Weekend вже закінчився, але Факти ICTV уважно стежили за всіма подіями заходу. Про позитивні моменти і про мінуси можна почитати тут.

Факти ICTV зібрали найпопулярніші українські та європейські фестивалі, які необхідно відвідати хоча б раз у житті.

Музичні фестивалі України

Zaxidfest

З 16 по 18 серпня в локації Чарівна долина, яка знаходиться в Родатичах за 40 км від Львова, пройде щорічний музичний фестиваль Zaxidfest.

Вхідний квиток на три дні коштуватиме 1,2 тис. грн.

Line-up: Apocalyptica, You Me At Six, Cradle Of Filth, Lacuna Coil, Noize MC, After the Burial, Caspian, Eyes Set To Kill, Itchy.

Koktebel Jazz Festival

На початку квітня починається реалізація квитків на Koktebel Jazz Festival, який проходить в Чорноморську.

Цього року організатори фестивалю зіткнулися з підвищеною орендною платою, яка поставила під питання проведення заходу.

Тому Koktebel Jazz Festival 2019 пройде у Києві, на Трухановому острові, 6-8 вересня.

Файне місто

Щорічний фестиваль у Тернополі, який проходить цього року з 22 по 28 липня.

Тут будуть представлені майже всі молодіжні напрямки, а саме pop, rock, folk, alternative, dance.

Абонемент на всі дні фестивалю обійдеться в 1290 грн, а на один день 860 грн. Також діють знижки на покупку дводенного абонемента.

На території буде паркінг і кемпінг.

Line-up: Powerwolf, The Hardkiss, Kadebostany, Eskimo Callboy, Detach, Элизиум, Нервы, FliT, Rideau, VelikhanBand, Avatar, Мотанка.

Фестивалі Европи

Sziget (Обуда, Венгрия)

Щорічний фестиваль музики, культури і мистецтва. П’ятий за величиною фестиваль у світі.

Проходить з 1993 року на острові Обуда. Цього року – з 7 по 13 серпня.

Вартість абонемента на сім днів обійдеться в €339 (10 115 грн). А одноденні квитки від €75 (2 240 грн) до €89 (2 655 грн).

Як і на будь-якому європейському фестивалі тут є все – від фудкортів до фотозон.

Sziget пропонує гостям, крім усього, послуги пральні, пошти і камери схову до щоденного догляду за дітьми.

Лайнап фестивалю дійсно вражає. Тижневе свято вже розписане по днях.

Раніше Факти ICTV публікували 10 найочікуваніших концертів 2019 року.