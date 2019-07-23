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Гороскоп на сьогодні, 23 липня

Яким буде 23 липня для всіх знаків зодіаку, читайте у гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

гороскоп

День сприяє спокійному веденню справ, вирішення складних питань краще відкласти.

Легка фізична активність піде на користь, але не варто сильно фізично перенапружуватися і втомлюватися.

Можна займатися питаннями здоров’я та лікування хвороб.

Читайте: Гороскоп на тиждень з 22 до 28 липня

Помірність важлива у всьому, в справах акцент бажано робити на завершенні.

Несприятливо: стрижка волосся.

К слову, ранее Факты ICTV публиковали гороскоп для всех знаков зодиака на июль 2019.

Джерело: Astro.Expert

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