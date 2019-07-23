Які передбачення Ванги вже здійснилися, а що на нас ще, можливо, чекає у майбутньому – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Вангелія Гуштерова, більш відома як Ванга, була однією з найвідоміших провидиць свого часу. Ба більше, навіть через 20 років її все ще пам’ятає світ завдяки пророцтвам на багато років уперед.

Тож які найвідоміші передбачення Ванги вже здійснилися – читайте далі у матеріалі.

Смерть Сталіна

У 1952 році Вангелію попросили передбачити майбутнє для Сталіна.

– У березні велика людина з трубкою піде в інший світ, і світ стане добрішим, – відповіла провидиця.

За таку інформацію її засудили до 10 років, однак, коли через півроку пророцтво здійснилося, Вангу звільнили.

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На запитання Як Ванга бачить майбутнє чи минуле? вона відповідала, що чує якийсь внутрішній голос, який уперше з’явився перед війною.

Перебудова в СРСР

Незадовго до початку періоду Перебудови у Радянському Союзі Ванга знову почула внутрішній голос.

– Підуть з постів важливі керівники. Прийдуть також нові диктатори. Чекайте змін, великих змін до кращого.

Аварія у Мексиканській затоці

У квітні 2010 року вибухнула нафтова платформа Deepwater Horizon, у наслідок чого 5 млн барелів нафти вилилися у води затоки, утворивши нафтову пляму та вбивши безліч мешканців глибин.

– У Північній Америці трапиться велика катастрофа на воді, влаштована людиною. Вода у всьому океані стане чорною, що її не можна буде пити. Зупиняться підводні течії, і вітри принесуть на всю землю спочатку страшенну спеку та пожежі, а потім сильні холоди, – описувала Ванга аварію.

Трагедія на підводному човні

У 1980 році Вангелія побачила пророцтво про вибух на підводному човні Курськ.

– Курськ піде під воду, і весь світ оплакуватиме його.

Через 20 років, 12 серпня 2000 року, внаслідок вибуху затонув російський атомний підводний човен Курськ.

11 вересня 2001

У 1989 році Ванга передбачила подію, яка трапилась через 12 років – терористичні акти у США.

– Страх, страх! Брати американські впадуть, їх заклюють птахи залізні. Вовки завиють з куща і кров невинна поллється рікою.

11 вересня 2001 року терористи організації Аль-Каїда спрямували два літаки у вежі-близнюки Всесвітнього торгового центру у Нью-Йорку.

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Окрім цього, Ванга передбачила кілька подій на далеке майбутнє:

ліки проти онкологічних захворювань;

прискорення глобального потепління;

перехід до нового джерела енергії;

зустріч з неземною цивілізацією через два століття.

Стосовно дару Вангелії Гуштерової ще досі ходить багато чуток, однак вірити у її пророцтва чи ні – вирішуйте самі.

До речі, раніше Факти ICTV писали про те, яким може бути світ через 10 років.

Фото: Politeka