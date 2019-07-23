Факти ICTV дадуть тобі декілька важливих порад, як познайомитися з дівчиною на вулиці та запросити її на побачення.

Познайомитись з дівчиною на вулиці не складно, але хтось може бути не в гуморі для нових знайомств, дехто просто поспішає і не має на це часу.

Але що робити, якщо дівчина дуже сподобалась і ти не хотів би прогавити таку можливість. Тому важливо знати декілька хитрих прийомчиків для знайомства з дівчатами на вулиці.

Зовнішній вигляд

Думаю, ти знаєш, що зустрічають по одягу, а дівчата особливо звертають увагу у що ти одягнений та яку маєш зачіску. Не варто думати, що справжні мужики – це запах пива і спортивки, так ти будеш схожий на гопника і налякаєш бідолаху.

Важливим елементом є твої парфуми, які стануть великим плюсиком до карми. Виглядай охайно, щоб вдало пройти цей пункт і перейти до наступного.

Спостережливість

Знайомитись на вулиці потрібно швидко, в тебе немає вічності, щоб придумати гідний підкат. Але зверни увагу, чи обрана тобою дівчина не поспішає кудись, або, можливо, вона буде не в настрої, тоді їй точно не до тебе.

Також спостережливість допоможе тобі зробити комплімент чи почати розмову.

Впевненість

Ти напевно чув, що важливим під час знайомства є тілесний контакт. Прикинутись, що ти в ній побачив свою троюрідну сестру Фросю і сміливо обійняти її за талію – це міф. Дівчина швидше прийме вас за маніяка і в такому випадку ви привабите до себе тільки поліцію.

Усі люблять впевнених людей. Не нервуй, не тримай годинні паузи, розслабся та посміхайся. Важливо встановити зоровий контакт, тому не відводь часто очей від співбесідниці. Тримай спину рівно та не сковуй свої рухи.

Впевненість – це не нахабність. Не потрібно змушувати дівчину давати свій номер телефону, якщо вона цього не хоче.

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Розмова та встановлення контакту

Вашій мамі зять не треба? Перестань говорити вислови такого плану, вони більше викликають роздратування, ніж бажання познайомитись. Будь собою, розпочни розмову просто із привітання та комплімента.

Не завалюй запитаннями, воно може бути одне, як підводка до розмови.

Не чекай, поки дівчина захоче тебе проморозити від довгої розмови, візьми номер телефону, а поговорити встигнеш на побаченні, якщо вона погодиться на твою пропозицію.

Як запросити на побачення

Насправді все просто, ти підходиш і запрошуєш, без стандартних фраз із книжки про пікап. Якщо ти подобаєшся їй, ви неодмінно ще раз зустрінетесь.

Ось декілька слушних порад, як запросити дівчину на побачення:

Насправді познайомитись на вулиці з дівчиною реально, головне бути собою і не прикидатись кимось іншим. Завжди цінується гарне почуття гумору, яке розбавить скутість і нудьгу.

Користуйся нашими порадами та не бійся знайомитись на вулиці, можливо, саме так ти і зустрінеш своє кохання.

А на завершення пам᾽ятай, ти навряд чи знайдеш відповідь на питання, чого хочуть жінки.

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Фото: firestock.ru