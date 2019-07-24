Літо та любов – теми, які оспівують у музиці чи не найчастіше. У розпал літа Факти ICTV дібрали 20 найвідоміших пісень усіх часів про найспекотнішу та найяскравішу пору року.
Oceana – Endless Summer
Тартак – Наше літо
Texas – Summer Son
Наталка Карпа – Літо Літо
Lana Del Rey – Summertime Sadness
Ірина Білик – Просто літо
Calvin Harris – Summer
Потап і Настя Каменських – Лето
ATB – The Summer
Оля Полякова – Первое лето без него
Chris Rea – Looking For The Summer
Наталка Карпа – Літо пройде
Laid Back – Sunshine Reggae
Воплі Відоплясова – Відпустка
Joe Cocker – Summer In The City
Святослав Вакарчук – Там, де літо
Abba – Summer Night City
Читайте: Текст найбанальнішої пісні
Mad Heads – А я на морі
Ella Fitzgerald & Louis Armstrong – Summertime
Chris Rea – On The Beach
Також Факти ICTV зібрали топ-25 пісень для тривалої поїздки за кермом автомобіля.