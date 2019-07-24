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Apple прослуховує спілкування користувачів з Siri – ЗМІ

Компанія Apple наймає людей, які прослуховують приватні розмови та голосові команди користувачів.

iPhone

Компанія Apple використовує субпідрядне підприємство і наймає через нього працівників, які прослуховують приватні розмови та голосові команди користувачів.

За інформацією ЗМІ, подібні працівники компанії є в Іспанії. Вони прослуховують розмови різними мовами, серед яких французька і німецька.

Це нібито робиться для того, щоб покращити роботу голосового помічника Siri. Більшість записів дійсно починається з команди запуску помічника.

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За словами Apple, всі послуги та продукція компанії призначені для забезпечення безпеки особистої інформації.

Тільки у користувачів є можливість вирішувати, з ким та якою інформацією вони ділитимуться.

До слова, головний дизайнер компанії Apple Джоні Айв вирішив звільнитися з посади.

Джерело: El Pais

Фото: Dreamstime

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