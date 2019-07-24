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Чому не працює Instagram і Facebook

У соціальних мережах Instagram і Facebook стався масовий збій.

Чому не працює Instagram і Facebook

В Україні не працюють соціальні мережі Instagram і Facebook.

Згідно з даними Downdetector, масштабний збій охопив не лише Україну, а й Польшу та Литву.

Читайте: У Telegram стався масштабний збій

Майже вся територія Польщі позначена жовтим маркером, що означає серйозні проблеми у роботі в соцмереж.

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Чому не працює Instagram і Facebook / 4 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, что на DNS-серверве Cloudflare стався масштабний збій. Внаслідок чого багато сайтів стали недоступними – помилка 502.

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