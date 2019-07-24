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День Хрещення Русі: чи знаєш ти історію – ТЕСТ

28 липня українці відзначатимуть День Хрещення Київської Русі, як день пам’яті великого князя Володимира.

День Хрещення Русі: чи знаєш ти історію – ТЕСТ

Свято було засноване 25 липня 2008 року указом третього президента України Віктора Ющенка № 668/2008 Про День Хрещення Київської Русі – України. Тоді глава держави підкреслив значення православних традицій в історії і розвитку українського суспільства.

Читайте: Томос можуть відкликати у разі відновлення Київського патріархату – Драбинко

Факти ICTV підготували трохи легких запитань про історію свята.

 

Нагадаємо, Митрополит Бориспільський і Броварський Антоній в інтерв’ю Фактам ICTV розповів невідомі факти про історію Хрещення Русі.

Фото: Dreamstime

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