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Гороскоп на сьогодні, 24 липня

Яким буде 24 липня для всіх знаків зодіаку, читайте у гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

Гороскоп на сьогодні, 24 липня

Сприятливий день для простих повсякденних і швидких справ. Сьогодні можна активно зайнятися навчанням, особливо вивченням мистецтв, музики або танців. У другій половині дня можна зайнятися плануванням, намітити шлях досягнення бажаної мети.

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Емоційний стан може бути нестабільним з появою вразливості, дратівливості, тому в спілкуванні з навколишніми краще бути максимально чесними і відкритими, щоб недомовки не стали причиною чвар.

Постарайтеся провести день активно, не лінуйтеся і не засиджуйтеся на місці.

ДжерелоAstro.Expert

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