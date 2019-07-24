В Україні діють шахраї, які можуть розвести вас на гроші. Як не отримати підробку та не втрати власні кошти – далі у матеріалі.

Шахраї настільки знахабніли, що ходять по багатоквартирних будинках і розводять людей на фальшиві гроші. Такі випадки були зафіксовані у Києві. Мешканцям розповідали легенду нібито в країні фінансова реформа і вони міняють старі купюри на нові. І люди велися та віддавали свої гроші. І навіть не здогадувались, що натомість отримують фальшивки.

А бабусі з Одеси поштарка принесла пенсію з несправжніх грошей. Виявила вона це, коли прийшла у банк аби проплатити комунальні. Фальшивку в пенсіонерки забрали.

Як повернути втрачене

– Чи буде компенсовано людині гроші, я вам скажу – навряд чи. Це дуже складний механізм, оскільки треба буде доводити, що ті гроші, які вилучені у пенсіонера підроблені, вони є тими самими, які їй принесла поштарка. А поштарка каже: “Я видавала гроші, але там гроші були інші”. Як довести, що це ті самі гроші? Практично неможливо, – каже колишній слідчий Руслан Сушко.

Адвокат Юрій Рожков радить спробувати повернути гроші. Каже, варто подати цивільний позов до суду, і можливо поштарка з власної кишені поверне втрачене.

Де ще нам можуть підсунути підроблені купюри? Щодня ми з вами ризикуємо потрапити на такий же гачок, коли купуємо продукти чи передаємо гроші у транспорті.

– Найбільше їх є в тих місцях, де найменший контроль за їх якістю. Це, як правило, буває в точках швидкого харчування, вони достатньо часто з’являються на ринках, в першу чергу на ринках овочевих, продовольчих. Хоча в принципі, іноді є така невелика кількість випадків, які відбуваються на автозаправельних станціях, – говорить фінансовий експерт Олег Пендзин.

Будьте обережні коли міняєте валюту. Користуйтеся послугами великих банків, а не мінял на вулиці чи підозрілих дрібних обмінників. Вас можуть кинути.

Найчастіше якісно підроблюють 500-гривневі та 100-гривневі купюри, рідше фальсифікують банкноти номіналом 200 та 50 гривень.

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Як відрізнити справжні гроші

– Є достатньо багато ступенів захисту для купюр, які випускаються Національним банком України, це і водяний знак, це і скрита стрічка, яка є і її можна побачити на світлі, це і скриті цифри з номіналом купюри, які можна побачити при нахилянні цієї купюри під певним кутом світла. Є різниця і на дотик, є різниця і на звук, коли ви їх мнете, є різниця на вигляд, вони відрізняються безперечно, – каже експерт.

Якщо ви раптом виявили у себе дивні кошти – обов’язково зверніться до поліції, а потім до банку. Таким чином ви знімете з себе підозру під час розслідування справи.

До речі, раніше ми писали, як не віддати гроші фальшивому банку.