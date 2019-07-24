Сьогодні всі Ольги відзначають день ангела. Факти ICTV підготували привітання, щоб ви змогли привітати знайомих Ольг.
Привітання з Днем ангела Ольги будуть дуже доречні для тих, у кого в оточенні є дівчата з таким ім’ям і ви хочете їх здивувати оригінальної листівкою.
До слова, у імені є дві версії походження.
Перша – це давньоруське ім’я запозичене зі скандинавських мов і утворене від імені Хельга. В перекладі означає свята.
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Згідно з другою версією – це давньослов’янське ім’я і утворилося воно від імені Вольга і означає сонячна, значуща, хороша.
Також вважається, що ім’я Ольга є жіночою формою чоловічого імені Олег.
Факти ICTV підготували найкращі листівки з Днем ангела Ольги.
Привітання з Днем ангела Ольги: найкращі листівки / 6 фотографий
Раніше Факти ICTV розповідали про історію Дня ангела Ольги.
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