24 липня християни святкують День Ольги, названий на честь рівноапостольної великої княгині Ольги.

24 липня день ангела всіх Ольг. Ім’я походить від скандинавського – Хельга.

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Свято названо на честь рівноапостольної великої княгині Ольги, яка спорудила перші християнські храми у Київській Русі.

Факти ICTV зібрали найкращі привітання до Дня Ольги.

Хай Олю нашу ангел вберігає,

І в усьому їй допомагає!

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе що треба.

Щоб добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

***

Ніжність небес нехай ангел дарує,

Пензлем чарівним хай в серці малює,

Світлі надії, радісну долю,

Наші вітання тобі, люба Олю!

***

У кожного є ангел хоронитель,

Що пише книгу нашого життя,

А ще є в небі ангел-покровитель,

Що молиться про наше майбуття.

Він був колись людиною, як ми із вами,

І серед людей, таких як ми із вами жив,

Лиш Бога він любив найбільше,

І лиш йому він вірою служив.

Беріть із нього приклад та старайтесь

Прожити з вірою усе своє життя,

Щоби колись Господь вас міг обняти,

Й сказати: сину (дочко), ти моє дитя!

***

Щоб у душі настало свято,

Треба зовсім небагато,

Рідних трішечки уваги,

Друзів та колег поваги,

До роботи чуть наснаги,

Хвильку часу на розваги,

В серці місце для кохання,

Грошей на усі бажання.

Тож бажаю все це мати,

Келиха з вином підняти,

Іменини в теплім колі,

Гарно святкувати!

***

Ранок надходить, небо світає,

День твого свята розпочинає,

Мала пташина співає в гаю,

Тебе з іменинами, Олю, вітаю!

Сонце із неба радісно сяє,

Проміння для тебе в букетик збирає,

Вітер шепоче, мов промовляє,

Тебе з іменинами, Олю, вітаю!

Вечір приходить, небо темніє,

Зорями небо твоє ім’я малює,

Місяць в віконце твоє заглядає,

Тебе з іменинами, Олю, вітаю!

Раніше Факти ICTV розповідали про історію свята.