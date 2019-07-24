24 липня християни святкують День Ольги, названий на честь рівноапостольної великої княгині Ольги.
24 липня день ангела всіх Ольг. Ім’я походить від скандинавського – Хельга.
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Свято названо на честь рівноапостольної великої княгині Ольги, яка спорудила перші християнські храми у Київській Русі.
Факти ICTV зібрали найкращі привітання до Дня Ольги.
Хай Олю нашу ангел вберігає,
І в усьому їй допомагає!
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе що треба.
Щоб добре серце мала,
І усім допомагала,
Розцвітала, багатіла,
І з роками молоділа.
Друзі щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!
***
Ніжність небес нехай ангел дарує,
Пензлем чарівним хай в серці малює,
Світлі надії, радісну долю,
Наші вітання тобі, люба Олю!
***
У кожного є ангел хоронитель,
Що пише книгу нашого життя,
А ще є в небі ангел-покровитель,
Що молиться про наше майбуття.
Він був колись людиною, як ми із вами,
І серед людей, таких як ми із вами жив,
Лиш Бога він любив найбільше,
І лиш йому він вірою служив.
Беріть із нього приклад та старайтесь
Прожити з вірою усе своє життя,
Щоби колись Господь вас міг обняти,
Й сказати: сину (дочко), ти моє дитя!
***
Щоб у душі настало свято,
Треба зовсім небагато,
Рідних трішечки уваги,
Друзів та колег поваги,
До роботи чуть наснаги,
Хвильку часу на розваги,
В серці місце для кохання,
Грошей на усі бажання.
Тож бажаю все це мати,
Келиха з вином підняти,
Іменини в теплім колі,
Гарно святкувати!
***
Ранок надходить, небо світає,
День твого свята розпочинає,
Мала пташина співає в гаю,
Тебе з іменинами, Олю, вітаю!
Сонце із неба радісно сяє,
Проміння для тебе в букетик збирає,
Вітер шепоче, мов промовляє,
Тебе з іменинами, Олю, вітаю!
Вечір приходить, небо темніє,
Зорями небо твоє ім’я малює,
Місяць в віконце твоє заглядає,
Тебе з іменинами, Олю, вітаю!
Раніше Факти ICTV розповідали про історію свята.