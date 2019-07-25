Гороскоп на липень 2019 для представників всіх знаків зодіаку в ексклюзивному матеріалі Фактів ICTV.

Детальний гороскоп на липень склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

Гороскоп для Овнів

У липні Овни відчують, як зростає підтримка співробітників і партнерів. Ви зможете заслужити похвалу від керівництва, активно впливати на думку компаньйонів у бізнесі.

Відчують Овни, і як росте їх сміливість і рішучість, підвищується рівень особистої активності та ініціативності. Все це допоможе вирішувати ділові проблеми.

Ви активні у спілкуванні, у відстоюванні власної думки та власних інтересів. Все це може неоднозначно вплинути на ваші сімейні та любовні стосунки. Спрямуйте свою активність на роботу, уникайте конфліктів і претензій до партнера.

Гороскоп для Тельців

У липні варто приділити особливу увагу прогулянкам з друзями та особистим справам. Цей період підходить для гармонізації стосунків з протилежною статтю, для встановлення миру і злагоди у родині або у любовних стосунках.

Ви зможете оптимально вирішити багато виробничих і комерційних проблем. Більш вдало складаються ділові стосунки з протилежною статтю.

Цей місяць можна також використовувати для аналізу своїх уподобань і почуттів, оскільки зараз ви правильно оцінюєте партнера і його до вас ставлення.

Гороскоп для Близнюків

Зараз Близнюки відчуватимуть підвищену енергійність і життєрадісність, все це дасть вам можливість подолати багато перешкод.

У цей період зростає тенденція до встановлення більш тісних партнерських відносин з представниками протилежної статі.

Будь-яка ініціатива у цей час буде сприятливою, але не варто починати справи, які необхідно виконати у стислі терміни. Не дійте без ретельного аналізу, оскільки у цей період вони навряд чи будуть конструктивними.

У липні Близнюкам варто зробити упор на заняття спортом і активний відпочинок, це допоможе вам почувати себе добре.

Гороскоп для Раків

Липень – період перевірки на міцність і готовність до нововведень. У Раків з’явиться можливість змінити своє життя, але для цього необхідно правильно розставити пріоритети.

Вам доведеться отримати досвід у новій сфері. Зараз обставини складаються таким чином, щоб ви могли реалізувати свій потенціал.

Нове завжди лякає, тому вам буде потрібна мужність. Пам’ятайте, пройшовши цей шлях, ви наблизитеся до довгострокових цілей. Зверніться до свого коріння – до сім’ї, дому. Все це допоможе сформувати опору і подолати труднощі.

Гороскоп для Левів

Липень для Левів буде непростим місяцем, ви відчуватимете внутрішнє сум’яття, звинувачуватимете себе за минулі помилки. Це період самокопання і внутрішнього саморуйнування.

Леви будуть мовчазно шкодувати про досягнення та успіхи, оскільки не вважають їх заслуженими.

Головне – не впадайте в апатію і депресію, пам’ятайте, що ви цар свого життя і вам вирішувати, куди йти і чим займатися у майбутньому.

Гороскоп для Дів

Липень – відмінний час для того, щоб проаналізувати проекти, над якими зараз працюєте. Розгляньте їх, знайдіть там те, що необхідно відредагувати або переробити.

Для Дів другий місяць літа – період релаксу і спокою. Є сенс підшукати нове хобі, а також новий спосіб розслаблення. Це допоможе вам досягти успіху у найближчі місяці.

Має сенс відкласти поїздки у нові місця і зустрічі з новими людьми. Краще зараз не займатися питаннями переїзду і самим процесом, а також не міняти роботу.

Гороскоп для Терезів

У липні зростає ризик сварок, інтриг, зіткнень з конкурентами. Зараз ви схильні до таких руйнівних почуттів, як суперництво і заздрість. У вас можуть виникнути принципові розбіжності з людьми.

Порада місяця – уникайте перебільшення своєї значущості у компаніях, дозвольте оточуючим зробити перший крок. Якщо вони лестять вам, обсипають компліментами або пропонують керівну посаду, постарайтеся реагувати, якнайскромніше. З іншого боку, якщо опоненти ображають вас, найефективнішою стратегією буде різка відповідь.

Гороскоп для Скорпіонів

У липні існує ризик втратити довіру оточуючих або роботу через неправильні рішення. Тому ретельно зважуйте всі за і проти та керуйтеся холодним розумом, а не емоціями.

Ваш внутрішній стан призводить до помилкових дій, що може спровокувати фінансові втрати.

У цей період можливі сварки у родині з вашої вини або розриви стосунків з вашої ініціативи.

Можливі травми, нещасний випадок, порізи на виробництві та у побуті. Фізичне перенапруження і бурхливі емоційні прояви ведуть до фізичного та емоційного виснаження. Особливо обережними повинні бути люди зі слабким серцем.

Гороскоп для Стрільців

Липень – кращий час для переоформлення договорів, підписання важливих паперів і роботи з документами. Активізуються громадські зв’язки, зав’язуються нові корисні знайомства, а також відновлюються колишні стосунки.

Хороший період для публічних виступів і впливу на оточуючих. Ви зможете домовитися з начальством, владою, ефективно висловити свої ідеї, розуміння, описати свою позицію і інтереси.

Сприятливий період для реорганізацій на службі з метою підвищення продуктивності праці, впровадження передових методів, для переорієнтації на новий вид діяльності.

Гороскоп для Козерогів

У липні Козерогам варто переглянути свої погляди на життя, правила, звички і відмести ті, які гальмують розвиток.

Вам буде складно впоратися з відповідальністю і зобов’язаннями поточного періоду. Ви повинні попрацювати над розвитком емоційного інтелекту, а також нового стилю життя. Це допоможе вам у майбутньому, і ви зможете досягти успіху.

Гороскоп для Водоліїв

Період супроводжуватиметься нервозністю, неуважністю і дратівливістю. Зараз підвищена конфліктність, відбуваються зіткнення через ідеї і думки, виникають труднощі у спілкуванні.

Зараз варто проявляти особливу уважність до своїх слів, оскільки ви можете висловити те, про що згодом пошкодуєте.

У липні буде помітний спад працездатності, концентрація уваги, здатність до засвоєння матеріалу зараз не на кращому рівні. Відкладіть роботу з документами, підписання важливих паперів, договорів.

Гороскоп для Риб

Риби бадьорі і схильні надихати своєю енергією інших. Ви можете розраховувати на матеріальну допомогу, на ідейну підтримку.

Хороший період для проведення офіційних зустрічей і укладення угод. Можете розраховувати на успішне вирішення юридичних справ.

Липень – відмінний період для гармонізації романтичних стосунків і зміцнення сімейних зв’язків.