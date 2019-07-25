Яким буде 25 липня для всіх знаків зодіаку, читайте у гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

День сприяє активним діям, але тільки до 15.09.

Сьогодні можна починати дієту, займатися очищенням організму, укладати угоди, робити покупки – все буде вдаватися.

Перша половина дня приносить особливу енергію, і вона пов’язана з можливістю керувати нашими бажаннями.

Тому буде багато ідей, які можна втілювати миттєво.

Однак постарайтеся не захопитися пристрастю та не вступайте в згубні стосунки.

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Друга половина дня підходить для творчості.

У діловій сфері актуальні зустрічі, листування, обмін і торгівля, реклама, піар, можна вирішити незавершені справи і навіть відкладені в довгий ящик.

Вечір краще присвятити спілкуванню з близькими людьми.

Несприятливо: надягання нового одягу, початок подорожей, підстригання нігтів.

До слова, раніше Факти ICTV публікували гороскоп для всіх знаків зодіаку на липень 2019.