У липні не очікується сильних магнітних бур, але є дні, коли варто більше часу приділити своєму організмові.

Магнітні бурі у липні будуть 29 числа – незначні коливання.

У липні нас чекає спокійна геомагнітна обстановка. Коливання не завдадуть відчутного впливу на організм людини. Однак в ці дні обов’язково більше часу перебувати на вулиці та уникати стресу.

Як магнітні бурі впливають на здоров’я

У період магнітних бур фізичний стан різко погіршується. Особливо це відчувають метеочутливі люди і люди похилого віку. Вагітні жінки і маленькі діти теж знаходяться у зоні ризику.

Найбільшої шкоди магнітні бурі приносять серцево-судинній системі, кількість серцевих нападів та інфарктів зростає. У багатьох підвищується артеріальний тиск і зростає ризик тромбозу. А ще під час бур частіше звичайного загострюються захворювання, включно з психічними.

Ті, хто не мають проблем зі здоров’ям, схильні до підвищеної стомлюваності, слабкості, занепаду сил, дратівливості або апатії.

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Що робити у магнітну бурю?

У період магнітних бур не варто займатися активними видами діяльності, краще відмовитися від важких фізичних навантажень. Не варто перенасичувати організм їжею і вже тим більше вживати алкоголь.

До речі, магнітне поле Землі змінюється з величезною швидкістю, а причину такої аномалії вчені поки не можуть з’ясувати.