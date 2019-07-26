День сисадміна святкують в останню пятницю другого місяця літа, цьогоріч дата випадає на 26 липня. Найкращі привітання в картинках, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Привітання в картинках з Днем системного адміністратора для вас підготували Факти ICTV.

Однією із основних традицій цього свята є дарування подарунків знайомим системним адміністраторам. Улюбленими подарунками вважаються шоколад, пиво, вино, електроніка, комп’ютерні ігри та іграшкові пінгвіни.

Наразі, попри те, що свято у жодній країні світу не є офіційним, чимало компаній у знак поваги дарують цього дня своїм працівникам торти.

Читайте: Неофіційні свята в Україні – календар на 2019 рік

Привітання в картинках з Днем сисадміна





































День системного адміністратора – привітання в картинках / 9 фотографий

Нагадаємо, Факти ICTV писали про історію виникнення Дня системного адміністратора.