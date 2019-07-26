День сисадміна святкують в останню пятницю другого місяця літа, цьогоріч дата випадає на 26 липня. Найкращі привітання в картинках, читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Привітання в картинках з Днем системного адміністратора для вас підготували Факти ICTV.
Однією із основних традицій цього свята є дарування подарунків знайомим системним адміністраторам. Улюбленими подарунками вважаються шоколад, пиво, вино, електроніка, комп’ютерні ігри та іграшкові пінгвіни.
Наразі, попри те, що свято у жодній країні світу не є офіційним, чимало компаній у знак поваги дарують цього дня своїм працівникам торти.
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Привітання в картинках з Днем сисадміна
День системного адміністратора – привітання в картинках / 9 фотографий
Нагадаємо, Факти ICTV писали про історію виникнення Дня системного адміністратора.
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