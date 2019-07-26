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Факти / Lifestyle

День системного адміністратора – СМС-привітання

День системного адміністратора відзначають щороку в останню п’ятницю липня. Кращі привітання в смс зі святом підготували Факти ICTV.

День системного адміністратора – СМС-привітання

Щороку День системного адміністратора відзначають в останню п’ятницю липня. Цьогоріч свято припадає на 26 липня.

Засновником цього дня вважають системного адміністратора з Чикаго Теда Кекатоса. Почали відзначати це свято з 28 липня 1999 року.

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Кращі СМС-привітання з днем сисадміна зібрали Факти ICTV.

Комп’ютерний геній – він тільки один,
Сьогодні його вітаємо!
Замислений, розумний, ти наш сисадмін,
Тобі ми удачі бажаємо!
Нехай кожен день увінчає успіх,
Супроводжує в житті удача,
Бажаємо, щоб у домі панував дитячий сміх,
Щоб ти став набагато багатшим!

***

На “ти” ви з комп’ютерним світом,
Він вірний порадник і друг!
Навіщо ж зі своїм кумиром ви
Забули реальних подруг?
Частіше, друзі, розважайтеся,
І комп вимикайте часом!
Від головного не відволікайтеся,
Адже ви – віртуальний герой!

***

Вдень і вночі в інтернеті,
І в програмах цілий день,
Щось крутять, щось вертять,
Створюючи програми кожен день!
Нехай все буде в житті вдало,
І працює “вінда”!
Нехай, буде потужним залізо,
І в моніторах буде гра!

***

Шановний адмін!
Ти у нас такий один.
Без тебе наш офіс, може
І працювати то не зможе.
Ти нас сильно не лай
І вітання приймай.
З Днем системного адміна!
Нехай життя буде, як малина.

***

Живеш ти в павутині проводів,
Кругом лише тисячі паролів і кодів,
Комп’ютер будь-який полагодиш у мить
Наш доблесний працівник сисадмін.
Бажаємо тобі і далі так працювати,
І ніколи не плутати дроти,
Нехай в житті буде все спокійно
І віруси підуть усі назавжди!

***

Якщо комп висить і глючить,
Сисадмін вам все підключить.
Їх сьогодні вітаємо!
Легких дрів завжди бажаємо,
Щоб шини не летіли
Монітори не потіли!
Нехай здійсниться сьогодні
Сисадмінська мрія:
Нехай зникнуть лузери
Та прибудуть юзери!

До слова, раніше Факти ICTV публікували календар свят на серпень.

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