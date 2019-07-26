Яким буде 26 липня для всіх знаків зодіаку, читайте у гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

День не підходить для творчої діяльності. Сьогодні краще сконцентруватися на справах, пов’язаних з очищенням, припиненням непотрібних зв’язків. Успішною буде участь у змаганнях, в тому числі у спортивних.

Але будьте обережні і завбачливі – сьогодні можна йти тільки на виправданий ризик.

Також можуть виникнути труднощі в об’єктивній оцінці своїх можливостей. Бажання можуть бути імпульсивними і різноспрямованими.

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Прийняття серйозних рішень варто багаторазово оцінити, наскільки вони відповідають вашим життєвим цінностям в цілому.

У спілкуванні сьогодні варто проявити терпимість, оскільки може бути схильність до недооцінки думки оточуючих і є ризик втратити їхню підтримку.

До слова, раніше Факти ICTV публікували гороскоп для всіх знаків зодіаку на липень 2019.