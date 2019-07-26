Компанія Huawei представила смартфон Nova 5i Pro, який є покращеною версією моделі Nova 5i.
У Китаї провели захід, на якому показали смартфон Nova 5i Pro від компанії Huawei.
Новинка має габарити 156,1 x 73,9 x 8,3 мм, а важить близько 178 г. Смартфон оснащений екраном з діагоналлю 6,26 дюйми, а його роздільна здатність – 2340 х 1080.
Huawei Nova 5i Pro має модифікації з 6 і 8 ГБ оперативної пам’яті та 128 і 256 ГБ вбудованої пам’яті. Він також оснащений гібридним слотом для SIM-карти і карти пам’яті.
#Huawei #nova5ipro
Huawei nova 5i Pro unboxing&hands-on.
Kirin 810, rear four camera, the price is:
6GB + 128GB = 2199 yuan,
8GB + 128GB = 2499 yuan,
8GB + 256GB = 2799 yuan. pic.twitter.com/YzolnYfyDC
— Xiaomishka (@xiaomishka) July 26, 2019
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Основна камера смартфона має матрицю у 48 Мп, а фронтальна – 32 Мп.
Вартість новинки, залежно від модифікації, становить від $320 до $400 (приблизно від 8,1 тис. до 10,1 тис. грн).
До слова, компанія Huawei почала тестування операційної системи власного виробництва.
Джерело: IXBT
Фото: Huawei
Відео: Xiaomishka