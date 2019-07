У Китаї провели захід, на якому показали смартфон Nova 5i Pro від компанії Huawei.

Новинка має габарити 156,1 x 73,9 x 8,3 мм, а важить близько 178 г. Смартфон оснащений екраном з діагоналлю 6,26 дюйми, а його роздільна здатність – 2340 х 1080.

Huawei Nova 5i Pro має модифікації з 6 і 8 ГБ оперативної пам’яті та 128 і 256 ГБ вбудованої пам’яті. Він також оснащений гібридним слотом для SIM-карти і карти пам’яті.

Huawei nova 5i Pro unboxing&hands-on.

Kirin 810, rear four camera, the price is:

6GB + 128GB = 2199 yuan,

8GB + 128GB = 2499 yuan,

8GB + 256GB = 2799 yuan. pic.twitter.com/YzolnYfyDC

— Xiaomishka (@xiaomishka) July 26, 2019