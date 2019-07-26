PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Huawei Nova 5i Pro офіційно представили – характеристики і ціна

Компанія Huawei представила смартфон Nova 5i Pro, який є покращеною версією моделі Nova 5i.

Huawei Nova 5i Pro

У Китаї провели захід, на якому показали смартфон Nova 5i Pro від компанії Huawei.

Новинка має габарити 156,1 x 73,9 x 8,3 мм, а важить близько 178 г. Смартфон оснащений екраном з діагоналлю 6,26 дюйми, а його роздільна здатність – 2340 х 1080.

Huawei Nova 5i Pro має модифікації з 6 і 8 ГБ оперативної пам’яті та 128 і 256 ГБ вбудованої пам’яті. Він також оснащений гібридним слотом для SIM-карти і карти пам’яті.

Читайте: Samsung Galaxy A80: характеристики, ціна і дата продажів в Україні

Основна камера смартфона має матрицю у 48 Мп, а фронтальна – 32 Мп.

Вартість новинки, залежно від модифікації, становить від $320 до $400 (приблизно від 8,1 тис. до 10,1 тис. грн).

До слова, компанія Huawei почала тестування операційної системи власного виробництва.

Джерело: IXBT

Фото: Huawei

Відео: Xiaomishka

 

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка