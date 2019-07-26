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Погода в Україні на 26 липня (КАРТА)

26 липня на більшій території України очікуються дощі з грозами.

Погода в Україні на 26 липня (КАРТА)

В Україні майже у всіх областях України очікуються дощі з грозами.

На заході, півночі, сході і центрі країни 26 липня пройдуть дощі з грозами, вдень 23-26° вище нуля, вночі температура опуститься до 14°.

Читайте: Гороскоп на сьогодні, 26 липня

У південних областях буде хмарно. Вдень 28-30°, вночі 17-19°.

У Києві сьогодні пройдуть дощі з грозами, вдень 24-26°, вночі 15-17°.

 

До речі,  Факти ICTV публікували прогноз погоди на серпень і початок осені.

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