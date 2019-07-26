Покращення економічної ситуації, мир і спокій – що зірки пророкують Україні у 2019 році.

Таролог Ольга Соломка в ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV розповіла, що чекає на українців у 2019 році.

Політика: Що чекає українців?

Україна продовжуватиме рухатись у європейському напрямку. Ми поступово просуватимемось ближче до Європи. Та не варто покладатись на чиюсь підтримку. Слід більше уваги приділяти розвитку власного потенціалу.

Ольга Соломка говорить:

– Нам у цьому році не дуже допомагатимуть, більшість шляху долатимемо самостійно, без підтримки міжнародного співтовариства. Та й кількість фінансування нам можуть зменшити з огляду на те, що ми і самі впораємося. Справді, у нас досить потенціалу для того, щоб не опиратися на інших, а самостійно вирішувати свої проблеми.

Що чекає Донбас?

Ситуація з конфліктом на Донбасі залишатиметься напруженою. Врегулювання цьогоріч чекати не варто.

– Безумовно, зміни будуть, але вони будуть поступовими, не раптовими і покращення ситуації там доведеться чекати дуже довго, – говорить таролог.

Що буде з економікою?

Економічна ситуація в країні вирівнюється і покращується. Підстав для побоювань у 2019 році немає. Щодо гривні, то тут можливі певні коливання, але вони будуть незначні.

– Жодних скептичних і невтішних прогнозів. Навпаки – міцніють зв’язки, бюджет виконується, всі цілі, у тому числі фінансові, досягаються. Гривня, щоправда, можеш трохи знецінюватися, але це суто сезонні спекулятивні коливання, – говорить таролог Ольга Соломка.

Чого очікувати від виборів?

Чи не найголовнішою політичною подією 2019 року є вибори. Ольга Соломка заспокоює. За її словами, радикальних змін і настроїв чекати не варто:

– За східним календарем цей рік – Жовтої Свині, а це означає, що він буде спокійним, мирним і багатим. Тож, незважаючи на президентські та парламентські вибори, приводів для революційних змін не буде. За моїми даними, парламент може досить суттєво змінитися в бік радикалізації. Прийдуть сили, які досить рішуче налаштовані, тож яскравих видовищ в парламентській залі нам не бракуватиме.

Загалом же, тарологи та астрологи сходяться на тому, що 2019 рік – рік Жовтої Свині – буде сприятливим для примноження статків та спокійного родинного життя.

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До слова, раніше Факти ICTV публікували східний гороскоп на 2019 рік для всіх знаків зодіаку.