Тіндер – популярний сайт для знайомств, де одні знаходять кохання, інші – інтим. Хтось шукає друзів, а дехто хоче нетривалого спілкування. Що шукають користувачі Tinder і кого знаходять – дізнавалися Факти ICTV.

Секс на ніч, серйозні стосунки, розширення знайомств по світу чи просто набуття друзів — ми дізналися, чому молодь реєструється на сайтах знайомств і які у них запити.

На сайтах знайомст левова частка аудиторії – це інтроверти або люди із дуже щільним графіком роботи. Додаток Tinder відрізняється тим, що тут листування можливе лише за умови взаємної симпатії (так званий Match).

Також тут можна обрати вікові обмеження (18 – 55+) і радіус пошуку (від 1 – до 161 км). Легкий у користуванні: якщо горнути профіль вправо — це лайк, якщо вліво — кандидат відхиляється.

Як оформити профіль у Tinder

Зробіть кілька фото: портретне, у повний зріст і те, яке буде характеризувати ваші інтереси. (Хитрість для чоловіків – у якому столітті ми б не жили, але світлина з котиком це завжди дієво).

Вкажіть свій зріст, щоб уникнути конфузів при зустрічі (так-так, багатьом важливо знати зріст).

У графі опису впишіть кілька слів – це дасть співрозмовнику можливість зачепитися, щоб почати діалог не з Привіт, як справи.

Якщо вам подобається розвиток діалогу, запропонуйте перейти у зручніший для вас месенджер (чат у Tinder має обмежений функціонал).

Прайм-тайм у Tinder – вечір вихідного дня, тоді ви не почуєте фразу Вибач, я зараз зайнята(-ий) на роботі.

Жінки, переглядаючи профілі чоловіків, часто покладаються на інтуїцію. За перші 5-10 секунд вона встигає переглянути опис і точно вирішити, куди свайпнути.

Чоловіки часто ставлять лайки усім поспіль, а уже коли трапився match (взаємна симпатія) – відсіюють тих, хто не підходить.

Запити чоловіків і жінок

Що шукають користувачі:

серйозні стосунки;

цікавих персон для спілкування;

секс на ніч або свінг-партнерів;

іноземців для комунікації в подорожах і мовної практики;

Є і ті, хто просто розважаються, гортаючи профілі. Люди із почуттям гумору іноді пишуть вкрай смішні описи. Якщо обоє не проти, то буває, що товариське спілкування переходить у площину стосунків.

Жоден із запитів не можна назвати маргінальним, бо якщо людина вказує ціль, то вона уже чесна з іншими користувачами.

У кого який досвід

Ми поспілкувалися з людьми різної вікової категорії, аби дізнатися про їхній досвід користування платформою Tinder.

– Я був на більше ста побачень за рік і потім часто бачилися у Києві з цими дівчатами. Було не зручно, але кумедно, – зазначив Олексій, 26 років.

21-річна Анастасія каже, що переписувалася з хлопцем цілий місяць, встигла подумки розпланувати весілля, але коли зустрілися виявилось, що він їй зростом до плечей. Розчарування.

– Я програміст і мені бракує вільного часу для стосунків. В Tinder протягом тижня я знайшов дівчину, яка дуже зацікавила — ми зустрілися і через рік вона стала моєю дружиною, – розповідає уже колишній користувач додатку.

– Трапляються дуже цікаві дівчата, з якими є про що спілкуватися. Я зустрів багато розумниць на Tinder, деякі з них тепер мої хороші товаришки. Зараз майже не користуюсь додатком, але і не видаляю, – каже Дмитро.

25-річний Євген шукає тільки інтим на ніч.

– Я — німфоманка. В цьому додатку шукаю тих, хто не обтяжує себе серйозними відносинами, – зазначає 29-річна Оля.

Одна з колишніх користувачок Tinder познайомилася з канадцем, бо збиралася їхати туди на навчання. Стажування закінчилося, а стосунки – ні.

– Кумедно трапилося, я познайомився з дівчиною, яка колись працювала гостьовою редакторкою, а в нас саме була вакансія. Так я знайшов собі працівника, – згадує 28-річний Андрій.

Аліна ж розповідає, що довго шукала ідеального чоловіка і навіть увійшла в азарт. Гортала в пошуках достойнішого, красивішого і розумнішого, а потім це втомило.

Чому люди реєструються на сайтах знайомств

Психологиня Яна Фрутова пояснює, що цілком закономірною є популярність додатків для знайомст, тому що будь-який живий організм прагне отримати якомога більше вигоди, затрачаючи при цьому мінімум зусиль.

– Сайти знайомств просто економлять час, і для сучасної людини це вигідна позиція. Молодь може поспілкуватися між собою, зрозуміти, чи підходить їм ця людина, щоб потім будувати стосунки або дружбу, – зазначає фахівець.

Психолог розповідає, що молоді люди часто відчувають підвищену тривожність через те, як вони виглядають в очах інших людей, тому їм простіше знайомитися через соціальні мережі, щоб уникнути цієї тривоги.

– Зараз молодь постала перед складним завданням. Суспільство вимагає бути успішним тут і зараз, у 25 років людина хвилюється за свою реалізацію у всіх соціальних ролях (громадянин/студент/працівник/партнер і т. д.). Колись партнера шукали батьки, з роботою теж хтось допомагав, але зараз ці ролі не розподілені, і молода людина намагається усюди встигати і зберігати імідж успішної, – пояснює Яна Фрутова.

Психолог дала три рекомендації, як уникнути розчарування під час зустрічі.

Об’єктивно відображати себе у соціальних мережах.

Звісно, кожен хоче виглядати неймовірно і зловживає фотошопом, але таким чином ми формуємо ідеальну ілюзію себе, тому під час реальної зустрічі співрозмовник може розчаруватися.

Розкрити себе як особистість.

Перед тим, як зустрітися, обоє повинні розуміти, що у них є спільні теми для розмови, тому попередньо поспілкуйтеся і дізнайтеся одне про одного більше інформації, яка може зачепити.

Зверніть увагу на свої профілі у соцмережах.

Сьогодні сторінка у соцмережах відображає якщо не усе наше життя, то якусь його частину. Дівчата часто вивчають усі соціальні мережі хлопця перед побаченням, тому зверніть увагу на те, хто у вас в друзях і що ви додаєте у свій профіль.

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Якщо підв’язати Facebook-акаунт, то нейромережі притягують до вас людей з подібними зацікавленнями та сферою діяльності.

Одна історія користування не буде схожою на іншу.

У кожного свої пріоритети і цілі на сайтах знайомств, але якщо ви чітко окреслюєте, чого хочете, то знайдете релевантних персон. У постіндустріальному суспільстві сайти знайомств вийшли із площини “тут шукають тільки секс”.

Розширюйте світогляд та ламайте стереотипи. Зустріч з незнайомою людиною обумовлює вихід із зони комфорту, а отже, ви отримуєте новий досвід.

Будь-який месенджер або чат за бажання можна трансформувати у пошук секс-партнера, тут питання не в додатках, а в людях. Ми змінюємо світ, а він змінює нас. У добу глобалізації та полікультурності ментальність втрачає позицію першості, тому не обмежуйте себе стереотипами сприйняття.

Раніше ми писали, як і де познайомитися з дівчиною у реальному житті, про що не можна говорити при першій зустрічі та які помилки чоловіки допускають найчастіше.

Фото: Pexels, Dreamstime

Софія Телішевська