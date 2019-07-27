Яким буде 27 липня для всіх знаків зодіаку, читайте у гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

День спонукає до спокійної і розміреної діяльності.

Сьогодні краще влаштувати собі якісний відпочинок і вибирати справи, які сприятимуть поліпшенню здоров’я і допоможуть відновити сили.

У будь-якому випадку намагайтеся не перевтомлюватися і не планувати на сьогодні важливих справ – якщо буде спрага активних дій, можна концентруватися на простих домашніх справах, прибиранні, розборі завалів, систематизації інформації на електронних носіях.

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У спілкуванні може проявлятися невелика дратівливість, особливо якщо виникають питання, пов’язані зі справедливістю – намагайтеся не погіршувати ситуацію і перш ніж доводити якусь точку зору, закликати до правосуддя або карати винних, спробуйте подивитися на ситуацію з різних сторін.

Сьогодні сприятливі будь-які очисні процедури, духовні практики.

Добре, якщо вийде провести час на самоті і сконцентруватися на собі, подумати про своє життя і про те, чого хочеться саме вам.

Несприятливо: підстригання нігтів, початок подорожей, фінансові операції.

Раніше Факти ICTV публікували гороскоп для всіх знаків зодіаку на липень 2019.