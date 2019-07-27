Туреччина – один з найпопулярніших напрямків відпочинку серед українців. Як обрати регіон та готель, чим зайнятись у Туреччині, скільки коштує тур та що звідти привезти – у матеріалі Фактів ICTV.

Сезон відпусток у розпалі, а значить запитання де відпочити влітку досі актуальне. Найпопулярнішим напрямком серед українців залишається Туреччина. За минулий сезон цю країну відвідало більше ніж 1,4 млн українців.

Купальний сезон тут продовжується майже півроку – з кінця квітня і аж до жовтня. Однак, високий сезон розпочинається з другої половини червня, триває липень і першу половину серпня.

Туреччина приваблює туристів сприятливим кліматом, теплим морем, доступними цінами та відомою всім системою відпочинку all inclusive.

Сюди їдуть не тільки, аби відпочити на пляжі, а й щоб поринути в історію, адже тут неймовірна кількість стародавніх міст. А також, щоб насолодитись бюджетним шопінгом, про який всі так багато чули.

Ще Туреччину обирають через відносну близькість до України. Дорога підходить для людей, які бояться довгих перельотів. Адже переліт у Туреччину не займає багато часу – рейси з Києва та Львова летять в середньому 2 години, з Дніпра 2,5 години.

Факти ICTV розпитали менеджера по туризму Юлію Подобну, і дізнались, на що зважати, обираючи путівку до Туреччини. Вона розповіла, як обрати місце відпочинку, що треба обов’язково побачити та привезти замість сувенірів.

Ціни

Тури в Туреччину подорожчали. Якщо раніше туристи відштовхували від побажань, то зараз основне питання – це бюджет, – відмічають у турагенствах.

В кінці травня середній готель на двох буде коштувати $450, кращий варіант – $550, п’ятизірковий готель – $700. В червні ціни зростають на $150-200.

Липень і друга половина серпня – найдорожчий період. Більш-менш хороший готель на двох обійдеться у $1000.

Вирахувати, скільки треба доплачувати за дитину – легко. Зазвичай діти до 12 років або проживають безкоштовно, або для них роблять великі знижки. Тоді оплачується тільки переліт. Доплата за дитину приблизно $150-200.

Як обрати регіон?

Все узбережжя Туреччини умовно можна розділити на два регіони – Середземного та Егейського моря.

Сезон на узбережжі Середземного моря починається з травня. В цей час біля Егейського моря ще прохолодно. Туди їдуть з червня. На Егейському узбережжі відпочивають переважно європейці. Цей регіон спрямований на Європу.

Середземне море

Анталію обирають через піщані пляжі та близькість до аеропорту. Дорога займає 15 хвилин. Також є можливість вийти в місто для шопінгу та оглянути визначні пам’ятки цього регіону.

обирають через піщані пляжі та близькість до аеропорту. Дорога займає 15 хвилин. Також є можливість вийти в місто для шопінгу та оглянути визначні пам’ятки цього регіону. Кемер – турецький Крим. Ті, хто сумують і ностальгують за Кримом, їдуть туди. Пляжі тут галькові і не всім комфортно. У деяких готелях є пляжі з дрібною галькою та насипні – треба звертати на це увагу. Найчастіше Кемер обирає молодь, адже там насичене нічне життя – клуби, бари, дискотеки.

– турецький Крим. Ті, хто сумують і ностальгують за Кримом, їдуть туди. Пляжі тут галькові і не всім комфортно. У деяких готелях є пляжі з дрібною галькою та насипні – треба звертати на це увагу. Найчастіше Кемер обирає молодь, адже там насичене нічне життя – клуби, бари, дискотеки. Белек – це фешенебельний регіон для доволі не бюджетного туризму. Більшість готелів мають гольф-поля. Люди, які їдуть у Белек, насолоджуються відпочинком у готелі – у місті не погуляти. Пляжі тут піщані, а місцевість не гориста.

Сіде схожий на Белек – це продовження тих же піщаних пляжів. Місто знаходиться не дуже далеко від аеропорту, тож його часто обирають для відпочинку з дітьми. У Сіде багато античних руїн, там всюди археологічні об’єкти. Тож поціновувачі історії знайдуть, що подивитись за межами готелю.

схожий на Белек – це продовження тих же піщаних пляжів. Місто знаходиться не дуже далеко від аеропорту, тож його часто обирають для відпочинку з дітьми. У Сіде багато античних руїн, там всюди археологічні об’єкти. Тож поціновувачі історії знайдуть, що подивитись за межами готелю. Аланія. В середньому трансфер з аеропорту займає від 1,5 до 2,5 годин – це найвіддаленіше місце. Тому з діткам сюди рідко доїжджають. Аланія славиться своїм піщаним пляжем Клеопатри. Це дуже красиве місце, заради якого люди готові терпіти довгий переїзд. Тут доволі молодіжний регіон, де є місця для прогулянок.

Егейське море

Бодрум схожий на грецьке місто. Піщаних пляжів тут практично немає – скрізь каміння та платформи. Бодрум називають містом мільйонерів. В порту пришвартовано багато дорогих яхт. Це місто обирають або заможні туристи, або молодь. В Бодрумі розташована найбільша дискотека в Туреччині.

схожий на грецьке місто. Піщаних пляжів тут практично немає – скрізь каміння та платформи. Бодрум називають містом мільйонерів. В порту пришвартовано багато дорогих яхт. Це місто обирають або заможні туристи, або молодь. В Бодрумі розташована найбільша дискотека в Туреччині. Мармарис – компактне містечко. Тут галькові пляжі. Мармарис – гучне та молодіжне місто, яке славиться активним нічним життям. Тут під відкритим небом розташовано безліч клубів. Однак поблизу Мармарису збудовані усамітнені готелі, які підійдуть для сімейного відпочинку.

Фетхіє – спокійне портове місто. Тут розташована одна з найкрасивіших бухт – Олюденіс. У Фетхіє немає дорогих фешенебельних готелів. Тут також немає шуму та активного нічного життя. Відпустка у Фетхіє підійде сімейним парам та тим, хто шукає спокійного відпочинку.

Відпочинок з дітьми

Турецькі курорти вважають оптимальними для відпочинку з дітьми. Тут їх дуже люблять.

З дітьми можна відпочивати практично у всіх регіонах. Варто зважати лише на відстань від аеропорту. Всюди є спеціальні готелі з відповідною інфраструктурою. Турист обирає те, що йому зручно.

Такі готелі оснащені спеціально виділеними дитячими пляжами, дитячими майданчиками і басейнами. Більше того, деякі готелі навіть мають спеціальне дитяче харчування, окреме дитяче меню. Є кімнати, де можна залишити дитину з нянечкою на деякий час. Біля басейну, як правило, працюють аніматори.

Як обрати готель?

Обираючи готель, треба зважати на власні вподобання. Люди, які бажають подорожувати і їздити на екскурсії, розглядають готелі, які розташовані ближче до визначних пам’яток. Якщо ж турист не планує виходити за межі міста – обирає великі клубні готелі.

– Якщо, приїхавши у готель, туриста щось не влаштовує – він має право підійти на ресепшн або в службу з роботи з гостями і попросити замінити щось або повідомити про проблеми в кімнаті.

Зазвичай готелі без зайвих питань все замінюють.

Must visit Туреччини

Екскурсійна програма в Туреччині дуже різноманітна. Формально екскурсії поділяються на декілька категорій:

Історичні екскурсії з перельотом – Ізраїль, Кіпр. Вони не дешеві, але відпочиваючи у Туреччині, є можливість відвідати ще одну країну.

Екскурсії без перельоту. Це можуть бути історичні, розважальні або ж екстремальні екскурсії.

Найпопулярніша екскурсія Туреччини – Памуккале. Кажуть, хто не був у Памуккале, той не був у Туреччині.

Памуккале – це вапняні пороги неймовірної краси. Це унікальне місце, бо подібного в світі немає. До речі, екскурсія доволі насичена.

Окрім Памуккале можна відвідати історичну частину – руїни старого театру та оніксові магазини, де покажуть, як виробляють онікс.

В Туреччині дуже багато розважальний екскурсій. Для туристів з дітками є різноманітні акваріуми, океанаріуми, дельфінарії та аквапарки. Нещодавно відкрився тематичний розважальний парк The Land of Legends.

Обов’язковий пункт відвідування – турецька лазня. Її можна знайти як в готелі, так і поза ним. З цим проблем немає.

По-перше, лазня – це своєрідний релакс після насиченого робочого графіку. По-друге, вона готує тіло до красивої засмаги. Зазвичай в послугу додатково входять всілякі пілінги та масажі.

Те, що варто побачити в своєму житті – танцювальний колектив Огні Анатолії. Близько 120 людей танцюють національні турецькі танці. Дуже колоритне видовище.

Відпочиваючи на Егейському узбережжі і маючи біометричний паспорт, можна відвідати Грецію – острови Родос та Кос. Туди возять на невеличкому паромі. Є одноденні екскурсії, а є можливість залишитись на декілька днів.

Що везти з Туреччини

Кава, чай, приправи та солодощі – ці речі варто спробувати. Ще з Туреччини можна привезти оливки. Вони на смак дуже відрізняться від тих, що продають в Україні. Головне – зважати на дату виробництва, аби вони були не залежані. Їх можна дивитись не в сувенірних лавках, а в звичайних магазинах, куди ходять місцеві.

В Туреччині якісний текстиль. У звичайних крамницях можна купити рушники та халати високої якості. При чому ціни нижчі, ніж у нас. За речами можна їхати у будь-який торговий центр. Вони в Туреччині є в кожному туристичному місті. Текстиль – це те, що варто везти з цієї країни в першу чергу.

І ще в Туреччині можна і навіть потрібно торгуватись. Звичайно не в торгових центрах і магазинах з фіксованою ціною. У маленьких крамничках і лавках заведено торгуватись – ціни знижують вагомо. Іноді навіть вдвічі.

Те, що в Туреччині окрім all inclusive більше нічим зайнятись – однозначно стереотип. Це багатогранна країна, яка пропонує туристам відпочинок на будь-який смак: від шумних вечірок до спокійної сімейної відпустки.

Туреччина – стародавня країна, з якої беруть виток давні цивілізації. Тут збереглось багато античних пам’яток – від руїн окремих споруд до цілих міст.

Окрім того, природа наділила країну чудовим кліматом, що дозволяє майже півроку відпочивати на пляжах в одному регіоні, а в інший час – кататись на лижах у горах.

Фото: Kalipsoua.com, Dreamstime

Лілія Ященко