В Україні 28 липня відзначають День працівника торгівлі. Факти ICTV зібрали найкращі привітання зі святом.
День працівника торгівлі в Україні відзначають кожної останньої неділі липня, а в 2019 році свято припадає на 28 липня.
Свято заснував у 1995 році президент України Леонід Кучма своїм указом.
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Факти ICTV зібрали найкращі привітання з Днем торгівлі у віршах і прозі.
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Вітаємо вас з професійним святом! Бажаємо круглий рік міцного здоров’я і довголіття, бадьорості духу та оптимізму, душевної гармонії і серцевих прихильностей, дружби та любові, успіхів у вашій нелегкій праці та зростання добробуту! Нехай ваша праця приносить людям радість, і у відповідь ви завжди отримуєте тільки подяки і радісні посмішки!
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Шановні працівники торгівлі! Бажаємо вам успіхів, стабільності, нових професійних досягнень, надійних ділових партнерів, привітних людей, достатку і благополуччя! Успіхів у роботі для розвитку нашого регіону і всієї України! Зі святом вас любі друзі!
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Вітаю з Днем працівників торгівлі і хочу побажати ніколи не опинятися у неприємних ситуаціях, займатися важливими справами для блага та користі товариства, легко знаходити спільну мову з оточуючими, всім серцем прагнути до своїх мрій і постійно досягати нових висот успіху.
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Привітати прийшли хороших людей,
Сьогодні працівників торгівлі день,
Бажаємо, хлопці, в балансі активу,
Торгівля йде нехай живо,
Щоб каса ломилася від виручки,
І на товарі не падали бірочки,
Щоб вдома цінували вас, ніби скарб,
Щоб кожен клієнт продуктом був радий.
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Це свято як не відзначати?
Потрібно кожному вміти купити, продати.
Чесність ми відсвяткуємо сьогодні,
Щоб були покупці задоволені.
Раніше Факти ICTV писали, як придбати їжу у супермаркеті.