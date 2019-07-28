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Поради та рекомендації для успішного працевлаштування

Пошук роботи може затягнутися, а це впливає на настрій та надії знайти оптимальну вакансію. Нібито все робиться правильно – складається резюме, робиться акцент на своїх перевагах, навичках та уміннях, але в результаті активних пропозицій від роботодавців немає.

Співбесіда

Проте є кілька типових проблем, з якими стикаються потенційні працівники:

  • резюме складено неправильно;
  • під час співбесіди людина поводиться помилково;
  • свої можливості невірно оцінюються;
  • є відомості, що компрометують здобувача.

Докладні нюанси пошуку роботи та підготовки до співбесіди проаналізовані нижче.

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Резюме як основа якості

Документ має бути цікавим потенційному роботодавцю, а не здобувачеві. За статистикою, на перегляд резюме витрачається не більше семи секунд, і цього достатньо, щоб дізнатися необхідну інформацію.

На сайті hh.ua є кілька рекомендацій щодо складання цього документа з можливістю знайти максимально цікаві вакансії під свої умови.

Грамотно складене резюме повинне містити наступний набір інформації:

  • контактні дані;
  • ПІБ;
  • освіта;
  • досвід роботи (всі дані встановлюються в хронологічному порядку);
  • особисті якості (повинні відповідати вакансії, яку шукаєте);
  • додаткові дані (різні курси, участь в семінарах, наукова робота);
  • рекомендації (за наявності).

Іноді резюме можна складати під окремі вакансії, попередньо редагуючи інформацію. Виключені будь-які помилки.

Правила підготовки до співбесіди

Необхідно вивчити всю інформацію про компанію, куди доводиться йти на співбесіду. Це дозволить оцінити масштаби підприємства. Одяг повинен відповідати дрес-коду компанії або бути класичним. Неприйнятні джинси, а тим більше шорти.

Спізнюватися не можна, бо в результаті співбесіда може закінчитися, так і не розпочавшись. Можна попередити телефоном про запізнення на 5-10 хвилин, якщо є на те причини.

На всі питання потрібно відповідати впевнено і не боятися. Не можна себе ставити вище співрозмовника. Зайве мудрувати також не бажано, адже це показує людину зі зворотного боку.

Якщо пропонують тестові завдання, їх потрібно приймати і виконувати. Завдяки цьому роботодавець може сформувати загальне враження про потенційного працівника.

Раніше ми розповідали, що говорити на співбесіді, про що промовчати, як себе тримати, що надягати і найголовніше – як впоратися з хвилюванням.

Фото: Dreamstime

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