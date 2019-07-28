Пошук роботи може затягнутися, а це впливає на настрій та надії знайти оптимальну вакансію. Нібито все робиться правильно – складається резюме, робиться акцент на своїх перевагах, навичках та уміннях, але в результаті активних пропозицій від роботодавців немає.
Проте є кілька типових проблем, з якими стикаються потенційні працівники:
- резюме складено неправильно;
- під час співбесіди людина поводиться помилково;
- свої можливості невірно оцінюються;
- є відомості, що компрометують здобувача.
Докладні нюанси пошуку роботи та підготовки до співбесіди проаналізовані нижче.
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Резюме як основа якості
Документ має бути цікавим потенційному роботодавцю, а не здобувачеві. За статистикою, на перегляд резюме витрачається не більше семи секунд, і цього достатньо, щоб дізнатися необхідну інформацію.
На сайті hh.ua є кілька рекомендацій щодо складання цього документа з можливістю знайти максимально цікаві вакансії під свої умови.
Грамотно складене резюме повинне містити наступний набір інформації:
- контактні дані;
- ПІБ;
- освіта;
- досвід роботи (всі дані встановлюються в хронологічному порядку);
- особисті якості (повинні відповідати вакансії, яку шукаєте);
- додаткові дані (різні курси, участь в семінарах, наукова робота);
- рекомендації (за наявності).
Іноді резюме можна складати під окремі вакансії, попередньо редагуючи інформацію. Виключені будь-які помилки.
Правила підготовки до співбесіди
Необхідно вивчити всю інформацію про компанію, куди доводиться йти на співбесіду. Це дозволить оцінити масштаби підприємства. Одяг повинен відповідати дрес-коду компанії або бути класичним. Неприйнятні джинси, а тим більше шорти.
Спізнюватися не можна, бо в результаті співбесіда може закінчитися, так і не розпочавшись. Можна попередити телефоном про запізнення на 5-10 хвилин, якщо є на те причини.
На всі питання потрібно відповідати впевнено і не боятися. Не можна себе ставити вище співрозмовника. Зайве мудрувати також не бажано, адже це показує людину зі зворотного боку.
Якщо пропонують тестові завдання, їх потрібно приймати і виконувати. Завдяки цьому роботодавець може сформувати загальне враження про потенційного працівника.
Раніше ми розповідали, що говорити на співбесіді, про що промовчати, як себе тримати, що надягати і найголовніше – як впоратися з хвилюванням.