Факти ICTV зібрали найкращі привітання з Днем ангела Володимира.

День ангела Володимира святкують 28 липня на честь рівноапостольного великого князя Володимира, пам’ять про якого православна церква вшановує в цей день.

З ім’ям святого князя Володимира Великого пов’язано хрещення Русі у 988 році.

Читайте: День хрещення Русі: у Києві проходить хресна хода ПЦУ (ОНЛАЙН)

Крім того, ім’я Володимир перекладається як Той, хто володіє світом. Чоловіки, які носять це ім’я енергійні, допитливі, наполегливі та розсудливі.

Факти ICTV зібрали привітання з Днем ангела Володимира, аби ви могли побажати всього найкращого своїм рідним та близьким.

*****

Вітаю тебе з днем Ангела і бажаю тобі: здорового тіла, смирення душі, терпіння, стриманості мови. Бажаю, щоб пам’ять про Бога завжди була в тебе в твоїй душі. Нехай Господь Бог благословить тебе на добрі справи!

*****

Нехай ангел-охоронець допоможе тобі бути собою, реалізувати свій потенціал, досягти поставлених цілей, підкорити вершини. Нехай підйомів буде більше, ніж падінь. І щоб ти завжди відчував поруч дихання твого ангела.

*****

Твоє ім’я Володя – найкраще із імен,

Яким тебе благословила мати,

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,

З тобою разом хай сумує і радіє,

Ти вір йому, бо він не підведе,

На нього завжди буде й є надія!

*****

Щоб у душі настало свято,

Треба зовсім не багато,

Рідних трішечки уваги,

Друзів та колег поваги,

До роботи чуть наснаги,

Хвильку часу на розваги,

В серці місце для кохання,

Грошей на усі бажання.

Тож бажаю все це мати,

Келиха з вином підняти,

Іменини в теплім колі,

Гарно святкувати!

*****

Раніше Факти ICTV писали, що предстоятель ПЦУ митрополит Єпіфаній привітав українців із Днем пам’яті святого рівноапостольного князя Володимира і 1031-річчям хрещення Київської Русі-України.