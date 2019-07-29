Між користувачами розгорнулася дискусія через чорно-білу фотографію з кольоровою сіткою.
На сайті Reddit опублікували чорно-білу фотографію з кольоровою сіткою, через яку знімок видається кольоровим.
Хоча кольорові смужки і мають давати можливість бачити фото у кольорі, деякі користувачі зізналися, що бачили його виключно чорно-білим.
Частина людей не бачили смужок, доки їм не сказали, що вони там є.
Читайте: Знайди прем’єра: у мережі з’явився спільний знімок “кандидатів”
Дехто також побачив сітку, але вона не розфарбувала фото, а комусь окремі лінії здаються занадто яскравими і перекривають інші кольори.
До слова, у мережі з’явився найкоротший тест на IQ, який складається з трьох питань.
Джерело: Reddit
Фото: Reddit
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+