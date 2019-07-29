Між користувачами розгорнулася дискусія через чорно-білу фотографію з кольоровою сіткою.

На сайті Reddit опублікували чорно-білу фотографію з кольоровою сіткою, через яку знімок видається кольоровим.

Хоча кольорові смужки і мають давати можливість бачити фото у кольорі, деякі користувачі зізналися, що бачили його виключно чорно-білим.

Частина людей не бачили смужок, доки їм не сказали, що вони там є.

Читайте: Знайди прем’єра: у мережі з’явився спільний знімок “кандидатів”

Дехто також побачив сітку, але вона не розфарбувала фото, а комусь окремі лінії здаються занадто яскравими і перекривають інші кольори.

До слова, у мережі з’явився найкоротший тест на IQ, який складається з трьох питань.

Джерело: Reddit

Фото: Reddit