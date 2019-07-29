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Fortnite World Cup: Кайл Bugha Джерсдорф виграв рекордні $3 млн

Переможцем на турнірі по відеогрі Fortnite став 16-річний Кайл Джерсдорф з ніком Bugha.

Fortnite World Cup

Турнір по відеогрі Fortnite проходив з 26 по 28 липня. Його переможцем став 16-річний американець Кайл Джерсдорф з ніком Bugha.

Лідируючу позицію гравець зайняв вже в першому раунді, де виборов перше місце.

Після закінчення фіналу Bugha виявився лідером, заробивши 59 очок та обігнавши найближчого суперника на 16 очок.

Читайте: Nintendo представила ігрову платформу Switch Lite

Джерсдорф отримав $3 млн призових, що є рекордом для одного гравця у кіберспорті.

Перша десятка гравців отримала призові у розмірі від $225 тис. до $3 млн.

До слова, на прес-конференції Bethesda на E3 2019 назвали дату виходу Doom Ethernal.

Фото: Getty Images

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