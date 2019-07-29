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Факти / Lifestyle

Гороскоп на сьогодні, 29 липня

Яким буде 29 липня для всіх знаків зодіаку, читайте у гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

гороскоп

У першій половині дня сприятливі будь-які комунікації, тому можна запланувати справи, для здійснення яких вам потрібна допомога друзів і колег.

Рекомендується також навчання та освітня діяльність, можна почати вивчення чогось нового.

Щоб спілкування було конструктивним, варто проявляти відповідальність, виконувати дані обіцянки і надавати підтримку близьким.

Читайте: Любовний гороскоп на 2019 рік для всіх знаків зодіаку

До вечора може з’явитися дратівливість і схильність до різких реакцій, але постарайтеся не зриватися на оточуючих, краще дайте вихід енергії через легку фізичну активність.

Несприятливо: надягання нового одягу, початок подорожей.

Раніше Факти ICTV публікували гороскоп для всіх знаків зодіаку на липень 2019.

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