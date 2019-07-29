Гороскоп на тиждень з 29 липня до 4 серпня 2019 року для представників всіх знаків зодіаку – в ексклюзивному матеріалі Фактів ICTV.

Детальний гороскоп на тиждень з 29 липня до 4 серпня склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

Гороскоп для Овнів

Підвищується впевненість у собі, енергійність та ініціативність. Можуть статися якісь події, які поліпшать ваш настрій. У справах буде супроводжувати удача, а у творчих людей виникнуть нові ідеї. Можливо, ви отримаєте заслужену нагороду, якщо всі зусилля будуть спрямовані на самореалізацію. Щодо здоров’я – збільшення життєвої сили та активності. Хороші можливості, які приходять ззовні, принесуть вам користь і підвищать самооцінку.

Гороскоп для Тельців

Фаза підвищеної творчої активності, яка буде проявлятися залежно від вашого духовного потенціалу. Ви здатні розробити нові ідеї, а також отримувати знання у своїй професійній діяльності і застосовувати їх в роботі. Цей період вважається найбільш сприятливим для відновлення старих ділових зв’язків, переоформлення документів, підписання угод. Вам вдасться ефектно висловити свої ідеї, ввести на роботі деякі нововведення та вдосконалення.

Гороскоп для Близнюків

Сприйняття інформації стає досить суб’єктивним, виборчим і невідповідним ситуації, бо ви все приміряєте на себе. В цілому думки зайняті особистими і сімейними справами. Ви можете зацікавити людей, якщо торкаєтеся їх особистих питань. Поїздки в цей період можливі, хоча краще подорожувати не наодинці, а з кимось із рідних і близьких людей.

Гороскоп для Раків

Вдалий період для домашніх і сімейних справ. Загострюється інтуїція, проникливість та уява. Підвищується чутливість, сентиментальність, схильність до мрійливості та спогадів. Корисно відвідати місця, де пройшло дитинство, зустрітися з батьками. Стосунки з протилежною статтю стають задушевнішими та емоційно наповненішими. У той самий час ви стаєте вразливими та образливими, є ймовірність потрапити під сильний сторонній вплив.

Гороскоп для Левів

Ви стаєте активнішими, оптимістичнішими, чутливішими до знаків уваги та компліментів. Схильні прикрашати дійсність, з’являється сильний потяг до задоволень. Хочеться привернути до себе увагу, вразити, закохатися, пофліртувати. Справи в це період йдуть успішно, посилюються організаторські здібності та спрага до дій. Легко схоплює ідеї, пропозиції, хороші стосунки з колегами та керівництвом.

Гороскоп для Дів

Стаєте критично налаштованими, нервозними, прискіпливими до дрібниць. Ділова активність і зосередженість дозволяють зробити багато корисних справ. Виникає бажання навести лад, все розставити по місцях, роздобути нову інформацію та знайти їй місце. Здатність до узагальнення слабшає, є небезпека заплутатися в деталях. Більше впадають в очі об’єктивні факти. В цей час укладається більше торгових угод, але вони сповнені застережень та умов.

Гороскоп для Терезів

У цей час вам властиве емоційне самоствердження. Ви стаєте чуйними до знаків уваги на свою адресу. Немає бажання думати про проблеми, працювати, ви прагнете отримати від життя всі можливі радості, із задоволенням розважаєтесь, почуття проявляються відкрито, часто і демонстративно. Грошових витрат також буде багато: на подарунки, задоволення, розваги. Можливий невеликий прибуток, випадкові несподівані гроші.

Гороскоп для Скорпіонів

У гонитві за надмірними задоволеннями можете пропустити щось важливе в діловій сфері. Ви потребуєте уваги та вимагаєте її до себе. Невиконання обіцянок впливає на вашу репутацію та ставлення керівництва. Можливі виробничі чвари, непорозуміння, особливо з партнерами і співробітниками протилежної статі. Обіцянки щодо виконання планів краще відкласти. Перенесіть укладення угод, підписання контрактів, ділові поїздки.

Гороскоп для Стрільців

Відчуваєте внутрішню свободу і розкутість, почуття радості та впевненості в собі, тому ви проявляєте симпатію та потяг до навколишнього світу. Це буде ідеальний період для дружнього спілкування, соціальної активності, кохання, шлюбу і сімейного життя. Сприятливий період для покупки дорогих речей, предметів розкоші, а також для залагодження суспільних і фінансових справ.

Гороскоп для Козерогів

Несприятливий період для розумової праці. Це саме можна сказати і про встановлення контактів з близькими людьми: відсутність взаєморозуміння, обман стануть основними пунктами розбіжностей. Несприятливий діловий період дає підвищену конфліктність, зіткнення через ідеї та думки, ускладненість у спілкуванні, неможливість висловити свої інтереси та погляди. Але якщо ви зможете приборкати свою гординю і самовпевненість, то знайдете чимало спільного з діловими партнерами, компаньйонами та керівництвом.

Гороскоп для Водоліїв

Мінливість настрою, схильність до розтрати грошей може принести шкоду стосункам з партнерами, а також розлад у родині. Через неприйняття чужої думки ви можете зазнати відчутних збитків. Постарайтеся не вступати в ділові контакти, відмовтеся від відповідальних виступів, виробничих нарад, навіть звичайного обміну думками зі співробітниками. Обмежте свою активність, не вступайте у протиріччя з думкою керівництва, забудьте про пошук покровительства, на час розучіться з ідеєю отримання матеріального прибутку.

Гороскоп для Риб

Цей період за необхідності можна використовувати для поліпшення стосунків з братами, сестрами та ближніми родичами. Вдало складуться відрядження, відвідування офіційних інстанцій. Ви виглядаєте впевнено, заражаєте творчим і діловим азартом, стаєте хорошим прикладом для молодших співробітників. Сприятливий період для реорганізацій на службі з метою підвищення продуктивності праці та переорієнтації на новий вид діяльності.

Раніше Факти ICTV публікували політичний гороскоп на 2019 рік для України.