Які свята будуть у серпні 2019 року – в матеріалі Фактів ICTV.

У серпні 2019 року в Україні буде лише одне державне свято – День незалежності, тому українців очікує додатковий вихідний.

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В Україні День незалежності святкують у суботу, 24 серпня, тому понеділок, 26 серпня, також буде вихідним.

Свята у серпні:

1 серпня – День інкасатора

2 серпня – День аеромобільних військ

2 серпня – Свято Іллі Пророка

2 серпня -Міжнародний день Голокосту ромів (циган) – Параімосу

2 серпня -Міжнародний день пива

3 серпня – Всесвітній День кавуна

4 серпня – День Повітряних сил Збройних Сил України

5 серпня – Міжнародний день світлофора

6 серпня – Преображення Господнє у західних християн

6 серпня – Всесвітній день боротьби за заборону ядерної зброї

7 серпня – Міжнародний день офтальмології

7 серпня – Міжнародний день альпінізму

7 серпня – Всесвітній день кішок

8 серпня – День військ зв’язку Збройних Сил України

9 серпня – Міжнародний день корінних народів світу

11 серпня – День будівельника

11 серпня – День святої Клари, покровительки телебачення

11 серпня – День будівельника

11 серпня – День працівників ветеринарної медицини

12 серпня – Міжнародний день молоді

13 серпня – Міжнародний день шульги

15 серпня – День археолога

19 серпня – Преображення Господнє. Яблуневий Спас

19 серпня – Всесвітній день гуманітарної допомоги

19 серпня – Всесвітній день фотографії

19 серпня – День пасічника

21 серпня – Міжнародний день пам’яті і поминання жертв тероризму

22 серпня – День пам’яті працівників МВС України, які загинули під час виконання службових обов’язків

22 серпня – Міжнародний день пам’яті жертв актів насильства через релігію або переконання

23 серпня – День Державного прапора України

23 серпня – Європейський день пам’яті жертв сталінізму і нацизму

23 серпня – Міжнародний день пам’яті жертв работоргівлі та її ліквідації

24 серпня – День Незалежності України

25 серпня – День шахтаря

30 серпня – Міжнародний день жертв насильницьких зникнень

31 серпня – День авіації України

31 серпня – День далекобійника

Факти ICTV також склали для вас календар державних свят на 2019 рік.