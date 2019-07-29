29 липня людство вичерпало запас природних ресурсів, які зможуть відновитися протягом року.

29 липня люди використали запас природних ресурсів на 2019 рік, які здатні відновитися протягом року.

Мова йде про такі ресурси як чисте повітря, ґрунт, вода тощо.

– Людство використовує природу у 1,75 разів швидше, аніж екосистема нашої планети може відновитися. Це наче ми користуємося ресурсами 1,75 Землі, – йдеться у повідомленні.

Читайте: Буде як в Австралії – вчені розповіли про клімат у Києві через 30 років

Через таке екологічне марнотратство відбувається ерозія ґрунту, зникають ліси, збільшується кількість діоксиду вуглецю в атмосфері планети, що призводить до зміни клімату.

Показник ресурсів Землі розраховується з 1986 року і щороку межа їх відновлення настає раніше.

Так, у 1993 році людство вичерпало ресурси 21 жовтня, а у 2017 році – 2 серпня.

До слова, вчені вважають, що через глобальне потепління жителі США можуть зіткнутися з нестачею води.

Джерело: Global Footprint Network