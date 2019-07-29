Сильні магнітні бурі передбачаються 5 і 6 серпня.

У серпні очікується дві серйозні магнітні бурі, а також кілька менш сильних, але відчутних магнітних коливань.

Незначні магнітні коливання можливі 7, 11, 12, 13 і 24 серпня.

Серйозні магнітні бурі в серпні 2019 очікуються 5 і 6 числа.

Медики радять робити зарядку вранці – кілька простих вправ поліпшать кровообіг, знімуть стрес і звільнять від погодної залежності. Також рекомендується час від часу приймати контрастний душ.

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У період магнітних бур рекомендується ретельно стежити за харчуванням, пити більше води, дотримуватися режиму сну і не перенапружуватися.

Також будуть корисними прогулянки на свіжому повітрі.

Магнітні бурі: чи дійсно впливають на здоров’я та настрій? Впливають лише на літніх людей та в окремих регіонах 43%, 131 vote 131 vote 43% 43%

Так, звісно – завжди жахливо почуваюсь 31%, 95 votes 95 votes 31% 31%

Ні – це все вигадки 14%, 43 votes 43 votes 14% 14%

Звісно мають вплив, але несуттєвий 12%, 38 votes 38 votes 12% 12% Всього голосів: 307 Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

До слова, під час магнітних бур людина може відчути сонливість, неуважність і дратівливість.

Раніше Факти ICTV публікували календар магнітних бур на 2019 рік.